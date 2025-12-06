تقویت محور روسیه، چین و هند با سفر پوتین به دهلی نو

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسمانی فرناندس پاچکو استاد تاریخ مؤسسه عالی روابط بین‌الملل کوبا در مصاحبه با تاس، سفر رسمی ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه، به هند و دیدار وی با نارندرا مودی نخست‌وزیر این کشور را بیانگر تقویت ائتلاف راهبردی میان مسکو و دهلی‌نو و همچنین هماهنگی بیشتر این محور با پکن ارزیابی کرد.

وی با بیان اینکه اتحاد میان روسیه و هند، محکم‌تر از گذشته است، افزود: نزدیکی مواضع دو کشور در موضوعات سیاسی و اقتصادی و همچنین روند روبه رشد مبادلات تجاری روسیه و هند، بیانگر این واقعیت است.

این تحلیلگر کوبایی گفت: روسیه، هند و چین در سال‌های اخیر همکاری‌های اقتصادی خود را به‌طور فزاینده‌ای با استفاده از ارزهای ملی انجام می‌دهند؛ روندی که می‌تواند به تضعیف نقش دلار در مبادلات بین المللی بیانجامد.

فرناندس پاچکو، یافتن مسیرهای جدید برای مبادلات تجاری را از محورهای اصلی گفت‌وگوهای پوتین در دهلی‌نو دانست و خاطرنشان کرد که مسیرهای سنتی تجارت دو کشور تحت فشار تحریم‌ها و محدودیت‌های غرب قرار دارد.

وی همچنین نقش انرژی در همکاری میان روسیه و هند را بسیار مهم توصیف کرد و افزود: گفت‌وگوهای پوتین و مودی در این حوزه می‌تواند به گسترش همکاری‌های دو کشور در زمینه انرژی منجر شود.

رئیس جمهوری روسیه، آخر هفته گذشته به هند سفر و با مقامات این کشور دیدار کرد.