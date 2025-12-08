دهلی نو به دنبال ایجاد توازن در روابط با مسکو و غرب

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه هندی «هندو» در گزارشی نوشت: ۲۵ سال از برنامه مشارکت راهبردی هند و روسیه گذشت و سفر هفته گذشته ولادیمیر پوتین رئیسجمهوری روسیه به دهلی نو، نقطه عطفی در تاریخ روابط دو طرف بود.
این رسانه هندی درباره اهمیت سفر پوتین به مسکو، نوشت: این سفر در شرایطی انجام شد که غرب تلاش میکرد مسکو و شخص ریاست جمهوری روسیه را منزوی کند.
هندو نوشت: دولت نارندرا مودی نخست وزیر هند با استقبال از پوتین در دهلی نو، این پیام را به مسکو و پایتختهای غربی ارسال کرد که هند ضمن پایبندی به روند صلح اوکراین، خواهان روابط متوازن با روسیه است.
این رسانه هندی با اشاره به نقشه راه افزایش همکاریهای اقتصادی روسیه و هند که در سفر مودی به مسکو در سال ۲۰۲۴ رونمایی شد، نوشت: هند خواهان افزایش همکاریهای اقتصادی با روسیه است.
نقشه راه همکاریهای اقتصادی روسیه و هند بر افزایش تجارت، توسعه کریدورهای دریایی و تقویت مکانیسمهای پرداخت با ارز ملی برای دور زدن تحریمهای غرب تاکید دارد.
هندو با اشاره به مطرح نشدن موضوع افزایش واردات نفت از روسیه یا امضای توافقنامه در حوزههای حساس مثل صنایع دفاعی، هستهای و فضایی، نوشت: دهلی نو، ملاحظات غرب را در روابط با روسیه در نظر میگیرد و در تلاش است توازن بین همکاری با روسیه و در عین حال، روابط راهبردی با آمریکا و اتحادیه اروپا را حفظ کند.
