به گزارش خبرنگار مهر، حاج ماموستا جلال مرادی در خطبه‌های نماز جمعه دیواندره، پس از حمد و ثنای خداوند و صلوات بر پیامبر اسلام، به اهمیت دعا پرداخت و آن را کشش روح انسان به سوی خداوند و پرستش عاشقانه نسبت به خالق خواند.

وی با اشاره به دیدگاه دکتر آلکسیس کارل، انسان‌شناس فرانسوی، دعا را تجربه‌ای عرفانی دانست که روح انسان را به سوی کانون غیرمادی جهان سوق می‌دهد و آن را نشانه نزدیکی و توجه خداوند به انسان معرفی کرد.

امام جمعه دیواندره با استناد به قرآن کریم، افزود: اگر دعاهای شما نبود، خداوند به شما اعتنا نمی‌کرد.

مرادی تصریح کرد: دعا نه تنها مظهر بندگی و نفی قدرت‌های غیرالهی است، بلکه هرچه انسان در توحید به مراتب بالاتری برسد، دعای او خالص‌تر و مؤثرتر خواهد شد.

امام جمعه دیواندره با نقل احادیث و روایت‌هایی از پیامبر اسلام و مثال تاریخی از سلطان عبدالحمید عثمانی، نقش دعا در حل مشکلات و نزدیکی انسان به خداوند را برجسته کرد.