به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سیدمهدی قریشی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران ارومیه با بیان اینکه دشمنان نظام به دنبال از بین بردن روحیه استکبارستیزی در بین دانشجویان و اساتید دانشگاهی هستند، افزود: روحیه استکبارستیزی که با پیروزی انقلاب تقویت شد، باید بین دانشجویان و اساتید، زنده و فعال نگه داشته و حفاظت شود.

وی با اشاره به شکست دشمنان در ۱۲ روزه و تداوم برای ضربه زدن به کشور از سوی استکبار جهانی گفت: دشمنان نظام و انقلاب با استفاده از فضای رسانه‌ای و مجازی به دنبال ایجاد یاس و ناامیدی و ایجاد جو روانی برای ضربه زدن به جامعه هستند نباید از این جنگ روانی و رسانه‌ای غفلت شود.

امام جمعه ارومیه در ادامه با تاکید بر اینکه لذا نباید اجازه دهیم ذهنیت جنگ و ترس از ویرانی در اذهان مردم به وجود بیاید، عنوان کرد: اکنون که دشمن در جنگ ۱۲ روزه به نتیجه شوم خود دست نیافته است، تمام تلاش خود را به کار گرفته تا از نظر روانی و به وسیله رسانه سایه جنگ را در جامعه زنده نگه دارد، اما مردم باید آگاه باشند و به دشمن اجازه ندهند فضای ذهنی آنان تشویش شود.

دانشجویان باید مطالبات رهبری را عملیاتی کنند

وی در ادامه با گرامیداشت روز دانشجو افزود: در شرایط کنونی، دشمن سعی دارد که با تبلیغات نادرست روحیه استکبار ستیزی در جوانان به ویژه قشر دانشجو را تضعیف کند. از این رو جوانان باید در برابر توطئه‌های شوم دشمنان آگاه و بصیر باشند و با پیروی از منویات رهبری، روحیه استکبار ستیزی را در فضای دانشگاهی جاری و ساری نمایند.

امام جمعه ارومیه با تاکید بر اینکه دانشجویان باید مطالبات رهبری را عملیاتی کنند، اظهار کرد: وظیفه اصلی دانشجویان این است که درس بخوانند و علم و دانش خود را توسعه دهند و پرچم آرمان‌خواهی و مطالبه گری را در دانشگاه‌ها برافراشته نگاه دارند.

حجت الاسلام قریشی در ادامه گفت: برخلاف نقشه دشمنان ما باید مشغول کار باشیم، به وظایف خود درست عمل کنیم، غفلت نکنیم و همواره در میدان حضور داشته باشیم که به فضل الهی پیروز این میدان هستیم.

حضرت فاطمه زهرا (س) الگوی بی بدیل برای بانوان مسلمان هستند

حجت الاسلام قریشی در ادامه ضمن تبریک ایام ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: آن حضرت در مقام معنوی بسیار بالایی قرار داشتند. هیچ کسی را نمی‌توان در امت اسلامی با اهل بیت پیغمبر گرامی اسلام مقایسه کرد، اهل بیت علیه السلام ولی نعمت مسلمانان هستند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی تاکید کرد: حضرت فاطمه زهرا (س) برای بانوان مسلمان الگوی بی‌بدیلی هستند و لازم است سبک زندگی آن حضرت را سرلوحه زندگی قرار دهیم.

وی با اشاره به شخصیت حضرت زهرا (س) گفت: ایثار و خودگذشتگی، صبر و بردباری، همسرداری، ساده‌زیستی، نیکی به پدر و دفاع از مظلوم از ویژگی‌های بارز آن حضرت بود.

امام جمعه ارومیه با اشاره به اینکه بانوان در جامعه اسلامی از مقام و منزلت بالایی برخوردار هستند، تصریح کرد: احترام و محبت همسران با یکدیگر در کانون خانواده لازمه موفقیت یک زندگی مشترک است.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی در ادامه به مقایسه نوع نگاه غرب و جهان اسلام به زنان اشاره کرد و افزود: در هیچ کجای جهان مقام زنان به اندازه اهمیت دادن به این قشر در جهان اسلام مشاهده نمی‌شود.