به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، کامبیز صفتی با تشریح اقدامهای انجامشده در حوزه توسعه فناوری و بومیسازی تجهیزات اظهار کرد: امسال میزان مشارکت پالایشگاه پنجم با شرکتهای دانشبنیان و سازندگان داخلی به ۱۰۰ درصد رسیده است؛ دستاوردی که نشاندهنده تعمیق توان ملی در تأمین نیازهای اساسی صنعت گاز کشور است.
وی با اشاره به اجرای موفق معادلیابی کاتالیست مرکاپتانزدایی و انجام آزمون میدانی ششماهه این محصول دانشبنیان در پالایشگاه افزود: این دستاورد یکی از مهمترین گامها در مسیر کاهش وابستگی به تأمینکنندگان خارجی و توسعه دانش فنی داخلی بوده است.
مدیر پالایشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی با اشاره به فعالیتهای پژوهشی پالایشگاه اظهار کرد: ارائه خدمات مشاورهای برای بهبود وضعیت نمزدایی ردیفهای گازی برای نخستینبار و طراحی و پیادهسازی سامانه توقفات بهمنظور جمعآوری و مدیریت دادههای توقفات پالایشگاه، از مهمترین اقدامات امسال در حوزه مدیریت دانش بوده است.
به گفته صفتی، اجرای چند پروژه نوآورانه و زیرساختی نیز بهصورت کامل با تکیه بر توان داخلی محقق شده است.
وی تصریح کرد: تعمیر و بازسازی مخزن ذخیرهسازی بوتان، احداث مخزن کمکی آب دریا برای ارتقای سطح ایمنی و پدافندی پالایشگاه، و احداث ۱۱ ساختمان ضدانفجار اپراتوری در محدوده صنعتی از جمله پروژههای مهم امسال بوده است.
مدیر پالایشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: آغاز عملیات فروش گاز مشعل به میزان ۶ میلیون مترمکعب در سال و طراحی و اجرای تغییر مسیر خطوط سایز بالا در بخش آمین ردیفهای گازی برای کاهش نرخ خوردگی و جلوگیری از توقف تولید نیز از دیگر اقدامات مهم این مجموعه است.
صفتی تأکید کرد: همه این پروژهها و ساخت تجهیزات با تلاش شرکتهای دانشبنیان و مجموعههای داخلی انجام شده و نتیجه آن، افزایش چشمگیر تابآوری، ایمنی و استمرار تولید در پالایشگاه پنجم است.
نظر شما