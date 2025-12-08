  1. اقتصاد
افزایش برداشت گاز از فاز ۱۳ پارس جنوبی

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از افزایش ۳ میلیون مترمکعبی ظرفیت تولید گاز غنی در فاز ۱۳ پارس جنوبی خبر داد و گفت: این اقدام کمک شایان توجهی به تأمین پایدار گاز کشور در فصل سرد می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، تورج دهقانی با اعلام بهره‌برداری موفق از دو حلقه چاه جدید در فاز ۱۳ میدان گازی پارس جنوبی بیان کرد: با راه‌اندازی این چاه‌ها، ظرفیت تولید گاز این فاز، روزانه ۳ میلیون متر مکعب افزایش یافته که می‌تواند در فصل سرد، کمک شایان توجهی به تأمین پایدار گاز کشور کند.

وی با اشاره به نقش کلیدی و محوری میدان مشترک پارس جنوبی در تأمین بیش از ۷۰ درصد نیاز گازی کشور افزود: تکمیل و بهره‌برداری از این چاه‌ها، بخشی از برنامه شرکت نفت و گاز پارس برای تقویت تولید گاز غنی است که با همکاری و تلاش متخصصان داخلی در قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) و با رعایت کامل الزامات ایمنی و فنی محقق شده است.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس تأکید کرد: این افزایش تولید، نقش مهمی در پاسخگویی به تقاضای مصرف گاز در زمستان خواهد داشت و توان عملیاتی فاز ۱۳ را برای تأمین پایدار انرژی کشور ارتقا می‌دهد.

