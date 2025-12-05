  1. بین الملل
۱۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۴

ترکی الفیصل: اسرائیل دردسرساز و عامل بی ثباتی منطقه است نه ایران

رئیس سابق سازمان اطلاعات عربستان در سخنرانی خود در اجلاس «خاورمیانه و آفریقا» موسسه میلکن تصریح کرد: از نظر من، بی‌شک این اسرائیل است که دردسرساز است و باید توسط آمریکا مهار شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، ترکی الفیصل، رئیس پیشین سازمان اطلاعات عربستان، در نشست بین‌المللی ابوظبی تأکید کرد که برخلاف تصور رایج، این اسرائیل است که ثبات منطقه را تهدید می‌کند نه ایران.

وی در سخنرانی خود در اجلاس «خاورمیانه و آفریقا» موسسه میلکن تصریح کرد: از نظر من، بی‌شک این اسرائیل است که دردسرساز است و باید توسط آمریکا مهار شود.

او به حملات تجاوزات پی در پی رژیم صهیونیستی به لبنان، غزه و همچنین سوریه اشاره کرد و گفت این اقدامات نشان می‌دهد این رژیم احساس قدرت می کند و اینکه وزنه ای است.

ترکی الفیصل تاکید کرد: وقتی اسرائیل تقریباً هر روز سوریه را بمباران می‌کند، حملات خود علیه فلسطینی‌ها در غزه یا کرانه باختری را ادامه می‌دهد و حتی در لبنان، جایی‌که ظاهراً باید آتش‌بس برقرار باشد، دست به حمله می‌زند، پیام‌آور صلح در منطقه نیست.

ترکی الفیصل همچنین به حملات چند ماه اخیر رژیم صهیونیستی به هیئت حماس در قطر اشاره کرد و گفت که این حمله در حقیقت یک «هشدار جدی» بود که نشان داد کشورهای حوزه خلیج فارس باید برای دفاع از خود یکپارچه عمل کنند.

ترکی الفیصل در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا عربستان سعودی باید در راستای توسعه زرادخانه هسته ای خود حرکت کند، گفت: این گزینه ای است که عربستان باید به طور جدی مورد بررسی قرار دهد.

وی افزود: در این منطقه همین حالا هم یک رژیم دارای سلاح هسته‌ای داریم و آن اسرائیل است اما هیچ‌کس در مورد اسرائیل حرفی نمی‌زند. بنابراین باید هوشیار بمانیم و برای رسیدن به بهترین حالت یعنی ایجاد منطقه‌ای عاری از سلاح‌های کشتار جمعی تلاش کنیم.

ترکی الفیصل هشدار داد که نادیده گرفتن مسئله فلسطین و عدم واکنش جدی جهان به اقدامات رژیم صهیونیستی می‌تواند زمینه‌ساز پیدایش جریان‌های افراطی تازه شود.

    • IR ۱۶:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      0 0
      پاسخ
      و این در حالی است که پاریس، لندن و برلین در جنگ 12 روزه از رژیم صهیونیستی جنایتکار و آمریکا جنایتکار کمک، حمایت و پشتیبانی می کردند.
    • NP IR ۲۳:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      0 0
      پاسخ
      کسی که در جنگ با مردم بی دفاع غزه ، سلاحی نبوده که تا به امروز استفاده نکرده باشه !! از اسلحه تانک بمب فناوری گرفته تا ریختن بمب های فسفر بعد از یک چنین جنایتکاری در کشتار جمعی ملت غزه جنایت بر علیه کلی کودکان در فلسطین غزه انتظار دارید خواهان صلح سازش عقب نشینی کنار کشیدن باشه متعهدهمین که بی دفاع بشید سلاح رو زمین تسلیم فاتحه خودتون ملت خودتون رو بخونید از ما گفتن بود تا می تونید در منطقه با وجود چنین دشمنی قوی متحد بشید ،ثروت توسعه کشور باید همراه با قدرت دفاعی نظامی یک کشور همراه هم رشد کنه
    • NP IR ۲۳:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      0 0
      پاسخ
      کشورهای عربی در توسعه ثروت رشد کردند اما در نظامی دفاعی متاسفانه نتونستند رشد کنند و آن هم به خاطر حفظ منافع موجودیت اسرائیل نزاشتند. و منبعد هم نمیزارند احساس کنند یک کشور عربی از لحاظ دفاعی نظامی مستقل و رو به توسعه رشد است جلوشو می‌گیرند و وابسته به خودشون غربی ها نظامی می کنند ..

