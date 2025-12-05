ترکی الفیصل: اسرائیل دردسرساز و عامل بی ثباتی منطقه است نه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، ترکی الفیصل، رئیس پیشین سازمان اطلاعات عربستان، در نشست بین‌المللی ابوظبی تأکید کرد که برخلاف تصور رایج، این اسرائیل است که ثبات منطقه را تهدید می‌کند نه ایران.

وی در سخنرانی خود در اجلاس «خاورمیانه و آفریقا» موسسه میلکن تصریح کرد: از نظر من، بی‌شک این اسرائیل است که دردسرساز است و باید توسط آمریکا مهار شود.

او به حملات تجاوزات پی در پی رژیم صهیونیستی به لبنان، غزه و همچنین سوریه اشاره کرد و گفت این اقدامات نشان می‌دهد این رژیم احساس قدرت می کند و اینکه وزنه ای است.

ترکی الفیصل تاکید کرد: وقتی اسرائیل تقریباً هر روز سوریه را بمباران می‌کند، حملات خود علیه فلسطینی‌ها در غزه یا کرانه باختری را ادامه می‌دهد و حتی در لبنان، جایی‌که ظاهراً باید آتش‌بس برقرار باشد، دست به حمله می‌زند، پیام‌آور صلح در منطقه نیست.

ترکی الفیصل همچنین به حملات چند ماه اخیر رژیم صهیونیستی به هیئت حماس در قطر اشاره کرد و گفت که این حمله در حقیقت یک «هشدار جدی» بود که نشان داد کشورهای حوزه خلیج فارس باید برای دفاع از خود یکپارچه عمل کنند.

ترکی الفیصل در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا عربستان سعودی باید در راستای توسعه زرادخانه هسته ای خود حرکت کند، گفت: این گزینه ای است که عربستان باید به طور جدی مورد بررسی قرار دهد.

وی افزود: در این منطقه همین حالا هم یک رژیم دارای سلاح هسته‌ای داریم و آن اسرائیل است اما هیچ‌کس در مورد اسرائیل حرفی نمی‌زند. بنابراین باید هوشیار بمانیم و برای رسیدن به بهترین حالت یعنی ایجاد منطقه‌ای عاری از سلاح‌های کشتار جمعی تلاش کنیم.

ترکی الفیصل هشدار داد که نادیده گرفتن مسئله فلسطین و عدم واکنش جدی جهان به اقدامات رژیم صهیونیستی می‌تواند زمینه‌ساز پیدایش جریان‌های افراطی تازه شود.