محمدی: نمایندگان نظارتی بر مدیریت اقتصادی کشور ندارند 

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی محمدی در نماز جمعه این هفته کاشمر که در سالن امامزاده سیدحمزه (ع) با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد با قدردانی از برگزارکنندگان کنگره ۱۲۲۶ شهید در روز دهم آذر سالگرد شهید سیدحسن مدرس اظهار کرد: مطالبه عمومی مردم در این زمان موضوع معیشت است و مشکلات اقتصادی امروز کشور روشن است، اما بخش اعظم آن ناشی از سوءمدیریت و تصمیمات نادرست برخی مدیران است و حل مشکلات با کارهای روزمره و بیتحرکی ممکن نیست.
امامجمعه موقت کاشمر با انتقاد از ضعف نظارت مجلس بر اقتصاد عنوان کرد: مردم نظارتی بر روند افزایش قیمتها نمیبینند و انتظار دارند نمایندگان با جدیت بیشتری وارد عمل شوند.
وی با اشاره به فرمایشات اخیر رهبر انقلاب درباره مبارزه با بیبندوباری فرهنگی گفت: دستگاهها موظفاند با جریانهایی که عامدانه درصدد ترویج فساد و بیحجابی هستند برخورد کنند. آزادی نباید باعث گسترش منکرات شود.
محمدی در آستانه روز دانشجو، سه مطالبه رهبر انقلاب از دانشگاهها را تولید علم، امیدآفرینی و نقد عالمانه همراه با ارائه راهحل عنوان کرد و افزود: دانشجویان باید با دانشجویان جهان جبههای واحد برای مقابله با استکبار جهانی تشکیل دهند.
امامجمعه موقت کاشمر در ادامه با هشدار نسبت به اسراف در آب، برق، گاز، بنزین و نان تصریح کرد: اسراف یکی از چالشهای جدی کشور است و مردم و مسئولان باید برای کاهش آن اقدامات جدی انجام دهند.
