۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۱

طاهری:بهبود وضعیت معیشت مردم باید اولویت‌ کاری مجلس باشد

کاشمر- امام جمعه کاشمر گفت: بهبود وضعیت معیشت مردم باید از اولویت‌های کاری مجلس باشد، وحدت ملی را با برنامه اقتصادی تقویت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد طاهری در خطبه‌های عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته که در آرامگاه شهید سیدحسن مدرس برگزار شد، با گرامیداشت سالگرد شهادت آیت‌الله مدرس و روز مجلس، به بازتعریف بسیج از زبان مقام معظم رهبری اشاره و اظهار کرد: امروز هر کس به هر شکلی، چه با بیان خودش و چه با سرمایه خودش، پای کار ایران بیاید، او تفکر بسیجی دارد، متعلق به ایران اسلامی است، متعلق به مردم است و این نظام هم متعلق به اوست.

امام جمعه کاشمر با اشاره به سخن امام راحل که مجلس را خانه ملت خواندند، افزود: با الگوی خستگی‌ناپذیری مانند شهید مدرس، انتظار است که این خانه ملت، مظهر اراده مردم باشد و نمایندگان باید یاوران و یاران ملت باشند، نه اسیر جناح‌ها و هدفشان باید تقویت دولت و تقویت مردم باشد و خواسته‌های مردم را از دولت مطالبه کنند.

وی شرایط کنونی را نامطلوب اقتصادی و معیشتی خواند و گفت: نمایندگان باید هم راهبردهای کوتاه‌مدت و هم بلندمدت را دنبال کنند، راهبردهای کوتاه‌مدت مانند قرص مسکن، برای مدیریت اوضاع و کاهش فشار بر مردم است و راهبردهای بلندمدت برای اصلاح ساختارها و قوانین است.

طاهری راهبردهای کوتاه‌مدت را اینگونه برشمرد و گفت: قانون‌گذاری و نظارت با احضار مجریان و نه استیضاح، بررسی طرح‌های معیشتی دولت و مطالبه طرح‌های بیشتر، و رسیدگی به سو مدیریت و ترک فعل برخی مسئولان در اولویت باشد.

امام جمعه کاشمر به راهبردهای بلندمدت پرداخت و اولین اقدام راهبردی بلندمدت را اصلاح نظام بودجه‌ریزی عنوان کرد و گفت: باید شفافیت بودجه افزایش یابد، وابستگی بودجه به نفت کاهش یابد و جهت‌گیری بودجه به سمت رفع محرومیت و عدالت اجتماعی برود.

وی دیگر راهبردهای بلندمدت را بازسازی نظام بانکی، حمایت از تولید داخل و اشتغال‌زایی، و شفافیت و مبارزه با فساد برشمرد و گفت: از نمایندگان عزیزمان تقاضا داریم در سیاست‌های خود اولویت‌بندی کنند، وحدت ملی را با برنامه اقتصادی تقویت کنند و بهبود وضعیت معیشتی مردم باید از اولویت‌های کاری مجلس باشد، وحدت ملی را با برنامه اقتصادی تقویت کنند و گزارش‌دهی منظم و شفاف به مردم داشته باشند.

طاهری تأکید کرد: اگر مجلس یک نهاد تشریفاتی و تأیید کننده سیاست‌های شکست‌خورده دولت باشد، راه به جایی نمی‌برد، مجلس باید بتواند به عنوان یک نهاد مردمی و شجاع، در کاهش آلام مردم و جلوگیری از فروپاشی معیشتی با ابزار قانونی و نظارتی خود قدم بردارد.

