حجت الاسلام نوفرستی: ایران پشتیبان حقیقی جریان مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامحسین نوفرستی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مصلی المهدی (عج) بیرجند با گرامیداشت روز دانشجو بیان کرد: دانشجویان کشور باید از روحیه و جسارت جوانانی الگو بگیرند که بی‌پروا در برابر وزیر خارجه آمریکا ایستادند؛ روحیه‌ای که اکنون در بسیاری از دانشگاه‌های جهان مشاهده می‌شود.

وی با تقدیر از ۴۶ سال ایستادگی ملت ایران مقابل زیاده‌خواهی‌های نظام سلطه افزود: جوانان ایران در این سال‌ها پشتوانه انقلاب بوده‌اند و همان‌گونه که امام راحل فرمودند، در تاریخ انقلاب اسلامی خوش درخشیده‌اند.

الگوی زن مسلمان در اندیشه اسلامی

امام جمعه موقت بیرجند در بخش دیگری از خطبه‌ها با تبریک میلاد حضرت زهرا (س) و تشریح جایگاه زن در فرهنگ اسلامی گفت: نگاه اسلام به زن، نگاهی فعال و اثرگذار در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی است و حضرت فاطمه زهرا (س) تنها نماد یک الگوی خانوادگی نیست؛ بلکه شخصیت سیاسی و اجتماعی برجسته‌ای هستند که حضور ایشان در غزوات، مباهله و وقایع مهم صدر اسلام مؤید همین جایگاه است.

نوفرستی به نگاه علمای بزرگ همچون علامه طباطبایی و علامه امینی نسبت به مقام امامت حضرت زهرا (س) اشاره کرد و افزود: خود آن حضرت در خطبه مشهورشان می‌فرمایند: «امامت ما، نظام امت و سپر در برابر تفرقه است.»

وی با انتقاد از ضعف رسانه‌ها در معرفی صحیح جایگاه زن در اندیشه دینی تصریح کرد: رسانه‌ها، حتی رسانه ملی، باید روشن کنند که زن در فرهنگ اسلام «ریحانه» است؛ موجودی لطیف که باید مراقبت شود و اگر این حقیقت نادیده گرفته شود، حجاب و عفت نیز آسیب خواهد دید.

درخشش بانوان ایرانی پس از انقلاب

خطیب جمعه بیرجند با اشاره به جهش چشمگیر زنان پس از پیروزی انقلاب در عرصه‌های علمی و اجتماعی خاطرنشان کرد: پیشرفت بانوان ایرانی در این چهار دهه چنان قابل توجه بوده که حتی یک صدم آن در دوره طاغوت دیده نمی‌شد و همین رشد چشمگیر، بدخواهان و جریان‌های ضدایمانی را خشمگین کرده است.

نوفرستی در پایان ایمان به رسالت و ولایت را بزرگ‌ترین سرمایه جامعه مؤمن دانست و افزود: ایمان در نقطه مقابل نفاق قرار دارد و انسان باید همواره مراقب آن باشد؛ چراکه اطاعت از خدا و همراهی با ولایت، عامل رسیدن به عظمت و سربلندی است.