امام جمعه مهدیشهر: جنبش دانشجویی ایران پیشگام استکبارستیزی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید رضا نبوی چاشمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مهدیشهر در مصلای این شهرستان ضمن اشاره به روز دانشجو بیان کرد: روز دانشجو و جنبش دانشجویی را باید در کودتای ۲۸ مرداد جستجو کرد.

وی با بیان اینکه در آن زمان دانشجویان و جوانان کشورمان به واسطه استعمار دوباره کشورمان به دست استکبار گران به خشم آمدند، افزود: دانشجویان این خشم را جمع کردند تا در زمان مناسب آن را فریاد بزنند.

امام جمعه مهدیشهر با بیان اینکه نیکسون سال‌ها بعد برای چیدن ثمره و میوه کودتای ۲۸ مرداد قصد داشت به تهران سفر کند، گفت: دانشجویان غیور ایرانی فرصت را غنیمت شمرده و خشم خود را همزمان با این سفر فریاد کردند.

نبوی با بیان اینکه دانشجویان خداشناس و آگاه در روز ۱۶ آذر دست به تظاهرات زدند و سه دانشجو نیز در این بین شهید شدند، تاکید کرد: این حادثه هر چند تلخ است اما سر منشایی برای جریان استکبار ستیزی در دانشجویان و دانشگاهیان و جوانان شد.

نبوی چاشمی با بیان اینکه اوج این حرکات استکبار ستیزی و حرکت دانشجویی در ۱۳ آبان ۵۸ و در مبارزه با لانه جاسوسی، رقم خورد، گفت: معمار کبیر انقلاب اسلامی حرکت عظیم دانشجویان را انقلاب دوم دانست که از انقلاب اول حتی بزرگ‌تر بود.

وی با بیان اینکه حرکت عظیم استکبار ستیزی و خدامحوری دانشجویان قبل از انقلاب ایجاد شد اما تا بعد از انقلاب اسلامی هم ادامه داشت، افزود: در دوران جنگ تحمیلی اعزام به جبهه‌ها هم همین حرکت خدایی دانشجویان بود که سبب شد این جوانان در نام نویسی اعزام به جبهه‌ها هم پیشگام باشند.

امام جمعه مهدیشهر با بیان اینکه در مبارزه با منافقان مزدور هم همین جوانان و دانشجویان بودند که پیشگامی می‌کردند، گفت: ما حتی نقش دانشجویان و جوانان مستعد را در دوران سازندگی و راه اندازی دستگاه اداری کشورمان شاهد بودیم که نشان دهنده مثبت بودن جریان دانشجویی در کشورمان دارد.

نبوی چاشمی با بیان اینکه همین جریان دانشجویی و فکری بود که انقلاب فرهنگی را در دانشگاه‌ها راه اندازی کرد، تاکید داشت: این حرکت توانست دانشگاه را از وضعیت خمودگی و از چنبره طاغوتیان خارج سازد و نجات دهد.

وی افزود: جنبش دانشجویی در این شرایطی که ما در آن قرار داریم به خصوص بعد از جنگ ۱۲ روزه و وضعیتی که دشمن قدار برایمان درست کرد، رسالت مضاعفی دارد که از لحاظ محتوا و شدت، می‌بایست دانشجویان پیشگام باشند.