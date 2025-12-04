واکنش شدیداللحن «نجباء» به گزارش جنجالی در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شفق نیوز، علی الاسدی رئیس شورای سیاسی جنبش نجباء عراق با انتشار یک پست در فضای مجازی تاکید کرد که اقدام این کشور در نامزد کردن ترامپ جنایتکار برای گرفتن جایزه نوبل اهانت به خون شهدا و زیر پا گذاشتن خواسته میلیون‌ها عراقی است.

وی اضافه کرد: امروز نیز حزب الله و انصارالله یمن در لیست تروریستی قرار می‌گیرند؛ کسانی که خون‌هایشان در خاک عراق برای حفاظت از کرامت و مقدسات این کشور ریخته شده است! این یک خیانت است.

الاسدی تصریح کرد: چنین دولتی نماینده ملت آزاده عراق نیست.

وی با انتشار یک هشتگ به از بین رفتن فرصت انتخاب مجدد سودانی به عنوان نخست وزیر جدید اشاره کرد.

ساعتی قبل محمد شیاع سودانی نخست وزیر عراق دستور داد تحقیقات فوری در خصوص اشتباه به وجود آمده در گزارش کمیته بلوکه کردن اموال تروریست‌ها آغاز شود.

دفتر سودانی اعلام کرد که آنچه در گزارش کمیته مذکور آمده انعکاس دهنده مواضع غیر واقعی است.