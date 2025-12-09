به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه نیوز، کمیته بلوکه سازی اموال تروریستها در عراق، به بحث و جدل درباره درج نام انصار الله یمن و حزب الله لبنان در فهرست تروریستها پایان داد.
این کمیته تصمیم گرفت نام این دو سازمان را از فهرست بلوکه سازی اموال تروریستها حذف کند.
پیش از این مقامات عراق اعلام کردند که این اتفاق سهواً رخ داده و نام حزب الله و انصار الله به عنوان گروههای تروریستی درج شده است.
بر اساس سند منتشر شده در جلسه روز ۷ دسامبر این کمیته، تصمیم بر آن شد تا بند ۱۸ و ۱۹ سند منتشر شده در خصوص درج نام انصار الله و حزب الله به عنوان گروههای تروریستی اصلاح شود.
