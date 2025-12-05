  1. ورزش
۱۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۵۴

پرونده مسابقات قهرمانی کشور در مشهد بسته شد؛ خراسان رضوی قهرمان شد

با برگزاری رقابت های سه وزن پایانی مسابقات جودو قهرمانی کشور مردان، پرونده چهل و هشتمین دوره این رقابت ها با شناخت نفرات برتر و قهرمانی تیم خراسان رضوی بسته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات جودو قهرمانی کشورمان مردان روزهای ۱۳ و ۱۴ آذر به میزبانی سالن شهید بهشتی مشهد برگزار شد که روز نخستین این مسابقات با حضور دکتر احمددنیامالی وزیر ورزش و جوانان برگزار شد و جوایز و مدال های نفرات برتر توسط وی اهدا شد.

روز دوم این مسابقات امروز جمعه با رقابت جودوکاران در سه وزن برگزار شد که طی آن نفرات برتر مشخص شدند. رشاد ممدوف سرمربی تیم ملی جودو ایران که در سالن حضور داشت قرار است برترین های این مسابقات را به اردوی تیم ملی دعوت کند.

در پایان این رقابت ها تیم خراسان رضوی عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد و تیم های تهران و لرستان هم دوم و سوم شدند. ابوالفضل پرویزی هم جام اخلاق را از آن خود کرد.

نفرات برتر این دوره از مسابقات به شرح زیر هستند:

وزن ۹۰ - کیلوگرم (۳۲ جودوکار حضور داشتند)

۱ - امیر عباس چوپان - تهران
۲ - ابوالفضل پرویزی باران - البرز
۳ - ابوالفضل محبی - قم
۳- رائین منصوری - لرستان

وزن ۱۰۰- کیلوگرم (۲۹ جودوکار حضور داشتند)

۱- علیرضا نیک سرشت - خراسان رضوی
۲ - محمدحسین یاقوتی نوروزی - خراسان رضوی
۳ - رضا عزیزی - لرستان
۳ - حافظ ایزانلو - خراسان شمالی

وزن ۱۰۰ + کیلوگرم (۲۵ جودوکار حضور داشتند)

۱- وحید نوری - تهران
۲ - امیرعباس موحد - لرستان
۳ - محمدمهدی امیری - توابع تهران
۳ - محمدپوریا بنائیان تلکی - خراسان رضوی

در رقابت های روز نخست که پنجشنبه برگزار شد نیز نفرات زیر در اوزان مختلف صاحب عناوین اول تا سوم شدند:

وزن ۶۰ - کیلوگرم (۳۶ جودوکار حضور داشتند)

۱ - امیرعباس رحیمی - خراسان رضوی
۲ - محمدحسین زاده غیاث آبادی - فارس
۳ - محمدمهدی خدری - بوشهر
۳ - امیرمحمد پیروزی - خراسان شمالی

وزن ۶۶- کیلوگرم (۳۵ جودوکار حضور داشتند)

۱- کیوان مهدی زاده - تهران
۲- رضا رمضانی - آذربایجان شرقی
۳- محسن محسن پور - مازندران
۳- یونس شعبانی باداتلو - خراسان شمالی

وزن ۷۳- کیلوگرم (۳۶ جودوکار حضور داشتند)

۱- قاسم نوری زاده - لرستان
۲ - ابوالفضل بهرآبادی - مازندران
۳- سجاد حسین زاده - فارس
۳- امیرحسین ولی زاده - خراسان شمالی

وزن ۸۱- کیلوگرم (۳۷ جودوکار حضور داشتند)

۱- الیاس پرهیزگار - خراسان رضوی
۲- محمد عباس نژاد - لرستان
۳- مهدی عباس زاده - اصفهان
۳- امیرحسین عزیزی خور - گلستان

    • IR ۱۷:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      6 0
      پاسخ
      چقدر جودوی ایران بیچاره و کم مهره شده که یک جودوکار نابینا در دو وزن بالاتر قهرمان کشور میشود؟
      • ناشناس IR ۲۳:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
        1 0
        با سن بالا در آینده متوجه می‌شوید چه بلایی سر جودو امده

