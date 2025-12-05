برخورد ۲ قایق در ساحل شهرستان عسلویه ۱۱ مصدوم داشت

روح الله قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عصر امروز در پی برخورد ناگهانی ۲ قایق در ساحل روستای گردشگری هاله ۱۱ نفر مسافر اهل شیراز استان فارس بوده اند مصدوم شدند که حال یک نفر از آنها مساعد نیست.

وی افزود: شدت برخورد به حدی بوده که ۱۱ نفر از سرنشینان قایق‌ها دچار مصدومیت شدند و توسط اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان نبی اکرم (ص) منتقل شده اند.

قاسمی افزود: حال یکی از مصدومان که خانم است مساعد نیست و حال عمومی بقیه آنها مساعد گزارش شده است و تا ساعتی دیگر از بیمارستان مرخص می‌شوند.

وی تأکید کرد: علت دقیق وقوع این حادثه در دست بررسی کارشناسان مربوطه قرار دارد.