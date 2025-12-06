مراسم جشن میلاد حضرت زهرا(س) در هیئت محبان المرتضی

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم هفتگی هیئت محبان المرتضی علیه السلام روز یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴ همزمان با ایام ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها برگزار می‌شود.

این برنامه از ساعت ۱۹:۳۰ در حسینیه موج الحسین علیه السلام میزبان عاشقان اهل بیت خواهد بود.

در این مراسم حجت الاسلام شیخ محمد محبی به عنوان سخنران و حسین سازور به عنوان مداح حضور دارند.

هیئت محبان المرتضی اعلام کرده است که این گردهمایی معنوی با برنامه‌ریزی منظم و با هدف بزرگداشت میلاد بانوی دو عالم برگزار می‌شود و از عموم علاقه‌مندان برای حضور دعوت به عمل آمده است.