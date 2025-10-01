  1. استانها
اعلام مراسم هیئت خادم الرضا(ع) به مناسبت ارتحال حضرت معصومه(س) در قم

قم- مسئول هیئت خادم‌الرضا علیه‌السلام از برگزاری مراسم عزاداری حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها در ورزشگاه شهید حیدریان قم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ناطقی، مسئول هیئت خادم‌الرضا علیه‌السلام، در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها، ویژه‌برنامه عزاداری این هیئت در قم برگزار خواهد شد.

وی افزود: این مراسم روز جمعه، یازدهم مهرماه از ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه شهید حیدریان قم ویژه برادران برپا می‌شود.

مسئول هیئت خادم‌الرضا علیه‌السلام در تشریح برنامه‌های این مراسم عنوان کرد: حاج احمد ولی با قرائت زیارت عاشورا و پیش‌منبر آغازگر این آیین خواهد بود و در ادامه حجت الاسلام و المسلمین سید احمد دارستانی به عنوان سخنران به ایراد سخن می‌پردازد.

ناطقی ادامه داد: مرثیه‌خوانی توسط کربلایی سید رضا تحویلدار و مداحی کربلایی امیرحسین حضرتی بخش های دیگر این مراسم عزاداری است که با حضور علاقه‌مندان و محبان اهل‌بیت (ع) برگزار می‌شود.

