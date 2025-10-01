اعلام مراسم هیئت خادم الرضا(ع) به مناسبت ارتحال حضرت معصومه(س) در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ناطقی، مسئول هیئت خادمالرضا علیهالسلام، در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها، ویژهبرنامه عزاداری این هیئت در قم برگزار خواهد شد.
وی افزود: این مراسم روز جمعه، یازدهم مهرماه از ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه شهید حیدریان قم ویژه برادران برپا میشود.
مسئول هیئت خادمالرضا علیهالسلام در تشریح برنامههای این مراسم عنوان کرد: حاج احمد ولی با قرائت زیارت عاشورا و پیشمنبر آغازگر این آیین خواهد بود و در ادامه حجت الاسلام و المسلمین سید احمد دارستانی به عنوان سخنران به ایراد سخن میپردازد.
ناطقی ادامه داد: مرثیهخوانی توسط کربلایی سید رضا تحویلدار و مداحی کربلایی امیرحسین حضرتی بخش های دیگر این مراسم عزاداری است که با حضور علاقهمندان و محبان اهلبیت (ع) برگزار میشود.
