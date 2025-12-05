به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین کبادی معاون عملیات هلالاحمر، با اعلام ورود سامانه نیرومند و پرانرژی بارشی از بامداد یکشنبه ۱۶ آذر، گفت: این سامانه از مرزهای آذربایجانغربی وارد کشور میشود و بارشها از همان ساعات ابتدایی در این استان آغاز خواهد شد.
وی با اشاره به گسترش دامنه فعالیت سامانه افزود: از غروب یکشنبه بارشها بهشکل گسترده استانهای کردستان، کرمانشاه و ایلام را تحتتأثیر قرار میدهد و این وضعیت تا روز چهارشنبه ۱۹ آذر ادامه خواهد داشت.
کبادی با تأکید بر شدت بارندگی در نیمه جنوبی آذربایجانغربی، نیمه غربی کردستان، کرمانشاه و ایلام هشدار داد: احتمال وقوع آبگرفتگی، سیل و طغیان رودخانهها در این مناطق بسیار بالاست. برآوردها نشان میدهد میزان بارش بین ۴۰ تا ۲۵۰ میلیمتر خواهد بود؛ بهویژه در غرب کردستان، مناطق مرزی جنوب آذربایجانغربی و نیمهغربی کرمانشاه و ایلام.
معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر با اشاره به آمادهباش کامل تیمهای عملیاتی هلالاحمر گفت: تمام تیمهای عملیاتی جمعیت هلالاحمر در استانهای در معرض خطر در حالت آمادهباش قرار دارند و تجهیزات امدادی برای مقابله با شرایط احتمالی بسیج شده است.
محمدحسین کبادی همچنین از مردم خواست در شرایط طغیان رودخانهها به هیچ عنوان از پلهای در معرض خطر با هر نوع وسیله نقلیه عبور نکنند و در صورت نیاز فوراً با شماره اضطراری ۱۱۲، ندای امداد و نجات جمعیت هلالاحمر تماس بگیرند.
