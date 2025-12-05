به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان حج و زیارت اعلام کرد: کانال «با زائران حج تمتع ۱۴۰۵» با هدف ارائه اطلاعات دقیق و ضروری به زائران حج تمتع راه‌اندازی شده است و متقاضیان می‌توانند از آخرین نکات، بایدها و نبایدهای مربوط به سفر حج آگاه شوند.

این کانال تمامی مراحل سفر از زمان قبل سفر، حین سفر تا بازگشت را پوشش می‌دهد و اطلاعات کاربردی و به‌روز را در اختیار زائران قرار می‌دهد؛ موضوعی که می‌تواند نقش مهمی در افزایش آمادگی و کاهش نگرانی‌های احتمالی داشته باشد.

متقاضیان صرفاً از کانال رسمی، ویژه حجاج سال آینده با عنوان با زائران حج ۱۴۰۵ به آدرس @haj_ir_iran1405 استفاده کنند.