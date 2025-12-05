جواد نکونام پیشنهاد سرمربیگری مس رفسنجان را نپذیرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد نکونام پس از آنکه فصل گذشته با استقلال در لحظات پایانی لیگ بیست و سوم به عنوان نایب قهرمانی دست یافت، از جمع آبیپوشان جدا شد و تاکنون هدایت تیمی را بر عهده نگرفته است.
به دنبال کسب نتایج ضعیف مس در رقابتهای لیگ برتر، اخیراً رسول خطیبی با اعلام رسمی باشگاه از هدایت رفسنجانیها کنارهگیری کرد.
بر این اساس، مدیران مس به منظور خروج تیم از بحران و فاصله گرفتن از منطقه سقوط، پیشنهاد همکاری خود را به جواد نکونام ارائه دادند. با این حال، نکونام به دلیل محدودیتهای موجود در تقویت تیم در نیمفصل، این پیشنهاد را رد کرد.
مس رفسنجان در حال حاضر در رده شانزدهم جدول لیگ برتر قرار دارد و برای حفظ سهمیه خود در لیگ کار دشواری در پیش رو دارد.
