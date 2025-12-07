  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۰

مس رفسنجان با جباری به توافق رسید/ یک امضا تا رسمی شدن قرارداد

مس رفسنجان با جباری به توافق رسید/ یک امضا تا رسمی شدن قرارداد

مدیران باشگاه مس رفسنجان برای هدایت تیم فوتبال خود با مجتبی جباری به توافق رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از برکناری رسول خطیبی از هدایت تیم فوتبال مس رفسنجان به دلیل نتایج ضعیف، مدیران این باشگاه با چند گزینه برای جانشینی او وارد مذاکره شدند که از جمله آن‌ها محمد ربیعی و مجتبی جباری بودند. ربیعی پیشنهاد مس را نپذیرفت، اما جباری موافقت کرد که تیم را در ادامه رقابت‌های لیگ برتر هدایت کند.

در همین راستا، امروز یکشنبه ۱۶ آذر جلسه نهایی بین مجتبی جباری و مدیران باشگاه مس برای امضای قرارداد رسمی و تعیین مدت حضور وی در این تیم برگزار می‌شود. در صورتی که اتفاق غیرمنتظره‌ای رخ ندهد، باشگاه مس با صدور اطلاعیه‌ای، رسماً عهده‌دار شدن هدایت تیم توسط جباری را اعلام خواهد کرد.

لازم به ذکر است که مس با ۱۲ بازی و ۷ امتیاز در رده شانزدهم جدول قرار داد.

کد خبر 6680516

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها