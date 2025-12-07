مس رفسنجان با جباری به توافق رسید/ یک امضا تا رسمی شدن قرارداد

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از برکناری رسول خطیبی از هدایت تیم فوتبال مس رفسنجان به دلیل نتایج ضعیف، مدیران این باشگاه با چند گزینه برای جانشینی او وارد مذاکره شدند که از جمله آن‌ها محمد ربیعی و مجتبی جباری بودند. ربیعی پیشنهاد مس را نپذیرفت، اما جباری موافقت کرد که تیم را در ادامه رقابت‌های لیگ برتر هدایت کند.

در همین راستا، امروز یکشنبه ۱۶ آذر جلسه نهایی بین مجتبی جباری و مدیران باشگاه مس برای امضای قرارداد رسمی و تعیین مدت حضور وی در این تیم برگزار می‌شود. در صورتی که اتفاق غیرمنتظره‌ای رخ ندهد، باشگاه مس با صدور اطلاعیه‌ای، رسماً عهده‌دار شدن هدایت تیم توسط جباری را اعلام خواهد کرد.

لازم به ذکر است که مس با ۱۲ بازی و ۷ امتیاز در رده شانزدهم جدول قرار داد.