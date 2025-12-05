مدارس ابتدایی گیلان فردا حضوری است

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش گیلان اعلام کرد: بنابر اعلام دانشگاه علوم پزشکی گیلان، با توجه به کنترل کامل چرخه انتقال ویروس‌های تنفسی در استان، مدارس مقطع ابتدایی که طی هفته گذشته به دلیل پیشگیری از شیوع بیماری تعطیل شده بودند، از روز شنبه ۱۵ آذرماه دوباره به‌صورت حضوری فعالیت خود را از سر می‌گیرند.

بر اساس گزارش کمیته علمی پیشگیری از بیماری‌های حاد تنفسی که با حضور متخصصان، مدیران حوزه سلامت و اعضای هیئت علمی برگزار شد در مدت زمان تعطیلی مدارس هیچ مورد ابتلای جدیدی مشاهده نشده و وضعیت بهداشتی استان پایدار ارزیابی شده است.

دانش آموزان در صورت ابتلاء به آنفلوانزا و سرماخوردگی تا زمان رفع علائم حاد بیماری در خانه بمانند و از حضور در مدارس و تجمعات خودداری کنند.

پوشاندن دهان و بینی در هنگام عطسه و سرفه کردن در جلوگیری از انتقال بیماری مؤثر است.

تمیز کردن و شستن دست‌ها در فواصل زمانی، اجتناب از لمس چشم‌ها، بینی، دهان با دست‌های آلوده و مراجعه به پزشک و همچنین، پرهیز از خوددرمانی و نوشیدن مایعات کافی می‌تواند در پیشگیری از انتقال بیماری و بهبود حال بیمار مؤثر باشد