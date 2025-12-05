پیروزی ارزشمند ملوان مقابل مس؛ صعود سفیدپوشان به رده ششم جدول

به گزارش خبرنگار مهر، نیمه دوم دیدار دو تیم ملوان بندرانزلی و مس رفسنجان در شرایطی آغاز شد که ملوانان برتری نیمه نخست را در دقایق پایانی از دست داده بودند و دو تیم با تساوی وارد زمین شدند.

شاگردان مازیار زارع در همان دقایق ابتدایی نیمه دوم تلاش کردند با فشار روی دروازه مهمان، دوباره پیش بیفتند اما حملات ملوان در دقیقه ۵۲ ثمری نداشت و در مقابل، مهاجمان مس نیز نتوانستند موقعیت جدی روی دروازه میزبان ایجاد کنند.

در دقیقه ۵۸ ضربه ایستگاهی ایمانی با فاصله‌ای اندک از بالای دروازه مس به بیرون رفت. سه دقیقه بعد نیز حمله ملوان با واکنش مدافعان مس به اوت منجر شد.

برتری‌جویی میزبان سرانجام در دقیقه ۶۳ نتیجه داد و علیرضا رمضانی با ضربه سر دقیق خود گل دوم ملوان را به ثمر رساند تا سفیدپوشان بندر دوباره از حریف پیشی بگیرند.

حملات ملوان ادامه یافت و در دقیقه ۶۵ شوت سامان تورانیان از سمت راست توسط مدافعان مس به کرنر فرستاده شد. تنها یک دقیقه بعد تورانیان با خطا روی بازیکن مس از داور مسابقه کارت زرد دریافت کرد.

در دقیقه ۷۸ بازیکنان مس نسبت به برخورد توپ با دست مدافع ملوان در محوطه جریمه اعتراض داشتند اما داور این صحنه را پنالتی تشخیص نداد.

در ادامه همین حمله نیز شوت مهاجم مس با واکنش مناسب دروازه‌بان ملوان مهار شد تا رفسنجانی‌ها همچنان در باز کردن دروازه میزبان ناکام بمانند.

تیم فوتبال ملوان بندر انزلی با کسب سه امتیاز این بازی و با یک بازی کمتر نسبت به سایر تیم‌ها در حال حاضر توانست به جایگاه ششم جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال صعود کند.

ملوانان در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال و در هفته سیزدهم این دوره از رقابت‌ها چهارشنبه ۱۹ آدرماه میهمان تیم فوتبال استقلال تهران است.