توقف ملوانان با تک گل میهمان در نیمه نخست

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس و از هفته چهارم این مسابقات، تیم فوتبال ملوان بندر انزلی عصر جمعه در ورزشگاه زنده‌یاد سیروس قایقران این شهر، میزبان تیم فوتبال گل گهر سیرجان بود.

این دیدار از ساعت ۱۹ و در شرایط آب‌وهوایی بارانی و زیر نور ورزشگاه آغاز شد و در نهایت شاگردان مازیار زارع در نیمه نخست با یک گل مغلوب میهمان خود شدند.

در این بازی، ملوان با ترکیب فرزاد طیبی‌پور، ابوذر صفرزاده، امیررضا افسرده، دانیال عِیری، جعفر سلمانی، سامان تورانیان، غلامرضا ثابت ایمانی، قائم اسلامی‌خواه، حسین صادقی، محمدعلی‌نژاد و عیسی آل‌کثیر به میدان رفت. گل‌گهر سیرجان نیز با هدایت مهدی تارتار و ترکیب فرزین گروسیان، امیر جعفری، سیاوش یزدانی، امید حامدی‌فر، مهدی تیک‌دری، رضا جعفری، آرمان اکدان، نمانیا، توماسویچ، مجید عیدی، پویا پورعلی و اریک باگناما وارد زمین شد.

قضاوت این دیدار بر عهده سعادت وفاپیشه بود و سید یعقوب حجتی و وحید سیفی به عنوان کمک‌داوران و رحیم رحیمی‌مقدم به عنوان ناظر داوری وی را همراهی کردند. همچنین در این دیدار از کمک داور ویدئویی (VAR) استفاده شد.

ملوانان بازی را تهاجمی آغاز کردند و در دقایق ابتدایی چند موقعیت خطرناک روی دروازه میهمان خلق کردند. در دقیقه ۷، ضربه جعفر سلمانی با برخورد به مدافع گل‌گهر راهی کرنر شد و در دقیقه ۹ نیز شوت حسین صادقی توسط دروازه‌بان گل‌گهر مهار شد.

در ادامه نیز تیم میهمان با ضربه روی پای پوریا پورعلی در دقیقه ۱۶، دروازه ملوان را تهدید کرد که توپ به تور بالای دروازه برخورد کرد. در دقیقه ۱۹، سه کرنر متوالی برای ملوان حاصلی نداشت.

در دقیقه ۲۴ داور با استفاده از VAR برخورد بازیکنان در محوطه جریمه ملوان را بررسی کرد و یک پنالتی به سود گل‌گهر اعلام کرد این ضربه در دقیقه ۲۶ توسط مهدی تیک‌دری نژاد به گل تبدیل شد تا گل‌گهر با یک گل پیش بیفتد.

ملوان پس از دریافت گل، فشار حملات را افزایش داد و در دقایق پایانی نیمه نخست چند موقعیت خطرناک داشت ضربه ایستگاهی قائم اسلامی‌خواه در دقیقه ۳۷ بی‌نتیجه ماند و در دقیقه ۴۴، شوت سرکش آل‌کثیر نیز با واکنش دروازه‌بان گل‌گهر دفع شد.

نیمه نخست این دیدار با نتیجه یک بر صفر به سود گل‌گهر سیرجان به پایان رسید.