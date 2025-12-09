زارع: استقلال یکی از پُرمهره ترین تیم هاست/ تمرکز بالایی داریم

به گزارش خبرنگار مهر، مازیار زارع در نشست خبری پیش از دیدار با تیم فوتبال استقلال در هفته سیزدهم رقابت‌های لیگ برتر اظهار داشت: با یکی از پُر مهره ترین تیم‌های لیگ بازی داریم و استقلال کادرفنی خیلی خوبی دارد. ما هفته گذشته برد بسیار خوبی را به دست آوردیم و فردا با تمرکز بالا در زمین ظاهر خواهیم شد و فکر می‌کنم هر تیمی که با تمرکزتر باشد می‌تواند پیروز از زمین بازی خارج شود.

او در رابطه با حساسیت بازی استقلال و ملوان گفت: فکر نمی‌کنم. به نظر من بازی فردا حساسیت خاصی ندارد. ما باید روی شرایط امروز تمرکز کنیم و زیاد به گذشته فکر نکنیم. هر بازی حساسیت‌های خاص خودش را دارد و طبیعتاً مقابل استقلال و پرسپولیس حساسیت بیشتری وجود دارد، اما با تلاشی که بچه‌های ما انجام می‌دهند امیدواریم امتیاز لازم را کسب کنیم.

سرمربی ملوان در رابطه با داور بازی فردا مقابل استقلال گفت: نگران داوری نیستیم، زیرا هنوز بازی آغاز نشده و نمی‌توان قضاوت کرد. آقای ناظمی از داوران خوب ماست و امیدواریم فردا قضاوت خوبی داشته باشد. ما زیاد به حواشی توجه نمی‌کنیم و امیدواریم همه چیز فردا به خوبی پیش برود.

وی در خصوص بازیکنان غایب تیمش گفت: فردا عباس حببی به دلیل مصدومیت در اختیار ما نخواهد بود.

زارع در رابطه با برگزاری بازی در هوای آلوده تهران تصریح کرد: هوای تهران با انزلی قابل مقایسه نیست و ما حتی سردرد می‌گیریم. درست است هوای تهران مطلوب نیست، اما ما در انزلی هم تالابی داریم که نیازمند رسیدگی است و امیدوارم مسئولان به آن توجه کنند، زیرا واقعاً نفس‌های آخرش را می‌کشد. همانطور که هوای آلوده نیازمند توجه است، تالاب انزلی هم نیازمند تدبیر است.

زارع درباره تأثیر سابقه حضورش در پرسپولیس روی انگیزه بازی مقابل استقلال گفت: من بازیکن سابق ملوان بودم و حالا سرمربی تیم هستم. خیلی به گذشته فکر نمی‌کنم و چیزی که الان اهمیت دارد، موفقیت ملوان است.

وی در خصوص کاهش شور و هیجان دیدار استقلال و ملوان نسبت به گذشته گفت: بازی فینال جام حذفی دیدار خوبی بود، اما خیلی چیزها در فوتبال ایران تغییر کرده و فوتبال هم مستثنی نیست. امیدوارم فردا بازی طوری باشد که همه هواداران لذت ببرند و در نهایت ما برنده باشیم.

زارع درباره گل‌های کم در لیگ برتر اظهار داشت: زمین‌های ما شرایط خوبی ندارند و اکثر مربیان تاکتیک دفاعی را در نظر می‌گیرند. وقتی مدافعان زیادی در زمین حضور دارند، کار تیم‌ها سخت می‌شود و بازی کم‌گل می‌شود. همچنین شناخت مربیان از تیم‌ها باعث شده بازی‌ها پرگل نباشد.

زارع از دعوت شدن محمد عمری به تیم ملی با پیراهن پرسپولیس گلایه کرد و گفت: ملوان دیگر برای جلوگیری از سقوط نمی‌جنگد و در بالای جدول قرار دارد. حضور پوررشید در رأس باشگاه نقش مهمی داشته و توانست ساختار خوبی ایجاد کند و بازیکنان خوبی به تیم اضافه کنیم. ما امیدواریم مربیان تیم ملی نگاه بهتری به بازیکنان ملوان داشته باشند. برای اولین بار می‌گویم که از دعوت نشدن محمد عمری زمانی که در ملوان بود، گلایه کردم. عمری دو سه سال در سطح خوبی بود، اما پس از پیوستن به پرسپولیس، دعوت شد. ما دوست داریم بازیکنان خوبمان به تیم ملی دعوت شوند.

زارع با تمجید از هواداران ملوان گفت: هواداران ما همیشه پشت تیم بودند و نقش مهمی در موفقیت ما داشته‌اند.

سرمربی ملوان در پایان درباره قرعه ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ اظهار داشت: «فکر می‌کنم قرعه بدی نصیب تیم ملی ایران نشده است. شاید کلیشه‌ای به نظر برسد که تیم آسانی نداریم، اما با شرایط موجود، قرعه ایران مناسب است و امیدوارم تیم ملی در جام جهانی عملکرد خوبی داشته باشد.