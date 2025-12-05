به گزارش خبرنگار مهر، مراسم دهمین سالگرد اولین شهید مدافع حرم استان بوشهر، شهید محمد احمدیجوان عصر پنجشنبه با حضور فرماندار تنگستان، جمعی از خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران، روحانیون، مسئولان، نظامیان و اقشار مختلف مردم در روستای باشی برگزار شد.
در این مراسم معنوی، حاضران با قرائت قرآن کریم، مدیحهسرایی و ذکر یاد و نام شهدا، بار دیگر با آرمانهای امام راحل (ره)، مقام معظم رهبری و شهدای گرانقدر تجدید میثاق کردند.
در پایان مراسم، از خانواده معظم شهید محمد احمدیجوان تجلیل به عمل آمد و حاضران با نثار گل و قرائت فاتحه یاد این شهید بزرگوار را گرامی داشتند.
شهید محمد احمدیجوان از اهالی روستای باشی شهرستان تنگستان بود که در سال ۱۳۹۴ در دفاع از حرم حضرت زینب (س) در سوریه به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
