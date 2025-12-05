کامران کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر از معرفی گسترده طرحهای تسهیلاتی مرتبط با مصوبات سفر ریاست محترم جمهور به استان خبر داد و اظهار داشت: میزان تسهیلات معرفیشده از محل اعتبارات مصوب سفر رئیسجمهور در سطح شهرستان کرمانشاه به رقم ۴۰ هزار و ۳۳۰ میلیارد ریال رسیده است که معادل بیش از ۴ همت است و این حجم از معرفی تسهیلات در راستای حمایت از توسعه فعالیتهای تولیدی در بخش کشاورزی صورت گرفته است.
وی افزود: بر اساس آخرین گزارشهای گردآوریشده تاکنون ۲۰۳ پرونده تسهیلاتی در بخشهای مختلف شامل دام و طیور، صنایع تبدیلی و تکمیلی، باغبانی و سایر زیربخشهای مرتبط پس از طی مراحل کارشناسی و اهلیتسنجی به بانکهای عامل معرفی شدهاند.
کریمی تصریح کرد: این پروندهها به بانکهای کشاورزی، صندوق کارآفرینی امید، سپه، صادرات و ملی ارسال شده و روند بررسی آنها با هدف تسریع در جذب اعتبارات مصوب در حال پیگیری است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه ادامه داد: مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان همچنان روند تکمیل پروندههای باقیمانده، رفع نواقص احتمالی، پیگیری پرداخت تسهیلات و تسهیل فرآیند کار متقاضیان را بهصورت مستمر دنبال میکند و تلاش دارد تسهیلات مصوب در کوتاهترین زمان ممکن به دست بهرهبرداران بخش کشاورزی برسد.
