کریمی: بیش از ۴ همت تسهیلات مصوبات سفر رئیس‌جمهور معرفی شد

کرمانشاه- مدیر جهاد کشاورزی کرمانشاه اعلام کرد مدیریت این شهرستان بیش از ۴۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات مصوبات سفر رئیس‌جمهور را در قالب ۲۰۳ پرونده به بانک‌های عامل معرفی کرده است.

کامران کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر از معرفی گسترده طرح‌های تسهیلاتی مرتبط با مصوبات سفر ریاست محترم جمهور به استان خبر داد و اظهار داشت: میزان تسهیلات معرفی‌شده از محل اعتبارات مصوب سفر رئیس‌جمهور در سطح شهرستان کرمانشاه به رقم ۴۰ هزار و ۳۳۰ میلیارد ریال رسیده است که معادل بیش از ۴ همت است و این حجم از معرفی تسهیلات در راستای حمایت از توسعه فعالیت‌های تولیدی در بخش کشاورزی صورت گرفته است.

وی افزود: بر اساس آخرین گزارش‌های گردآوری‌شده تاکنون ۲۰۳ پرونده تسهیلاتی در بخش‌های مختلف شامل دام و طیور، صنایع تبدیلی و تکمیلی، باغبانی و سایر زیربخش‌های مرتبط پس از طی مراحل کارشناسی و اهلیت‌سنجی به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند.

کریمی تصریح کرد: این پرونده‌ها به بانک‌های کشاورزی، صندوق کارآفرینی امید، سپه، صادرات و ملی ارسال شده و روند بررسی آنها با هدف تسریع در جذب اعتبارات مصوب در حال پیگیری است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه ادامه داد: مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان همچنان روند تکمیل پرونده‌های باقیمانده، رفع نواقص احتمالی، پیگیری پرداخت تسهیلات و تسهیل فرآیند کار متقاضیان را به‌صورت مستمر دنبال می‌کند و تلاش دارد تسهیلات مصوب در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دست بهره‌برداران بخش کشاورزی برسد.

