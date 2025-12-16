به گزارش خبرنگار مهر، نشست پیگیری مصوبات سفر استانی مسعود پزشکیان به استان کرمانشاه، عصر سهشنبه با حضور محمد قائمپناه معاون اجرایی رئیسجمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، مدیران ملی بانکها، نمایندگان وزارتخانهها و مدیران دستگاههای اجرایی استان در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.
در این نشست، روند اجرای مصوبات سفر رئیسجمهور در دو حوزه عمرانی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تسریع در تخصیص منابع مالی و پرداخت تسهیلات بانکی به پروژهها و طرحهای مصوب تأکید شد. پروژههای زیرساختی، راهسازی، نوسازی و تجهیز مراکز خدماتی و عمومی استان از محورهای اصلی بخش عمرانی جلسه بود و بر آغاز سریع عملیات اجرایی و تکمیل بهموقع پروژهها تأکید شد.
استاندار کرمانشاه در این نشست، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی را شرط اصلی بهرهبرداری سریع از پروژهها و ایجاد اثر ملموس برای مردم دانست و بر پیگیری جدی مصوبات تأکید کرد. همچنین تفاهمنامههای منعقدشده در جریان سفر رئیسجمهور بهعنوان یکی از محورهای مهم جلسه مطرح و مقرر شد دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل با جدیت نسبت به عملیاتیسازی آنها اقدام کنند.
در ادامه این نشست، مقرر شد گزارشهای دورهای از روند پیشرفت مصوبات تهیه و به مراجع ذیربط ارائه شود تا ضمن شفافسازی عملکرد دستگاهها، موانع احتمالی نیز بهموقع شناسایی و برطرف شود. تأکید شد اجرای کامل تفاهمنامهها و پرداخت بهموقع تسهیلات، نقش مؤثری در توسعه سرمایهگذاری، ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای شاخصهای اقتصادی و اجتماعی استان خواهد داشت.
قائمپناه معاون اجرایی رئیسجمهور در این نشست با اشاره به مصوبات تسهیلات بانکی سفر رئیسجمهور، گفت: تسهیلات مصوب سفر با هماهنگی بانکهای عامل بوده و مشمول محدودیت نسبت منابع و مصارف نخواهد شد. وی با انتقاد از کندی پرداخت تسهیلات، خواستار ارائه گزارش شفاف از میزان پرداختها شد و تأکید کرد: پرداخت وامها باید بر اساس پیشرفت فیزیکی طرحهای مصوب و با هدف افزایش تولید و اشتغال انجام شود.
وی همچنین از تدوین دستورالعملی جدید برای تسهیل پرداخت تسهیلات خبر داد و افزود: در صورت عدم توجیهپذیری طرحها، استانداری موظف است در بازه زمانی مشخص، طرح جایگزین معرفی کند تا روند پرداختها متوقف نشود.
استاندار کرمانشاه نیز با اشاره به حجم بالای منابع مالی مصوب سفر رئیسجمهور به استان، اظهار کرد: این میزان اعتبار، فرصتی بیسابقه برای شکوفایی اقتصادی و اجتماعی کرمانشاه است و با همت مدیران و همراهی بخش خصوصی، آینده روشنی پیشروی استان قرار دارد.
گفتنی است در سفر اردیبهشتماه ۱۴۰۴ رئیسجمهور و اعضای هیئت دولت به استان کرمانشاه، ۷۱ مصوبه عمرانی به ارزش حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان به تصویب رسید، بیش از ۳۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای حمایت از طرحهای اقتصادی اختصاص یافت و ۵۵ همت تفاهمنامه برای اجرای طرحهای بزرگ اقتصادی به امضا رسید.
