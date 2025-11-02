۸۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای رونق کشاورزی کرمانشاه اختصاص یافت

سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تخصیص اعتباری بیش از ۸۱ هزار و ۲۸۰ میلیارد ریال به بخش کشاورزی استان اظهار کرد: این میزان اعتبار در قالب تسهیلات مصوبات سفر ریاست جمهوری و با عاملیت بانکهای ملی، کشاورزی، سپه، صادرات و صندوق کارآفرینی امید پرداخت میشود.
وی افزود: منابع مالی این طرح از محل منابع داخلی بانکها و با نرخ سود مصوب ۲۳ درصد تأمین شده است و هدف از پرداخت این تسهیلات، احیای طرحهای نیمهتمام، فعالسازی واحدهای غیرفعال، افزایش ظرفیت تولید واحدهای موجود و تأمین سرمایه در گردش واحدهای فعال در بخش کشاورزی است.
کریمی با اشاره به شرایط بازپرداخت تسهیلات گفت: برای تسهیلات سرمایهای، دوره بازپرداخت پنج ساله شامل یک سال تنفس و چهار سال اقساط در نظر گرفته شده و برای تسهیلات سرمایه در گردش نیز بازپرداخت حداکثر یکساله تعیین شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه ادامه داد: متقاضیان دریافت این تسهیلات باید با مراجعه به مراکز جهاد کشاورزی در دهستانها، مدارک لازم را طبق چکلیست ابلاغی بانکها تکمیل کرده و نسبت به تشکیل پرونده اقدام کنند.
وی بیان کرد: پروندههای متقاضیان ابتدا در جلسات میز مشترک شهرستانی با حضور نمایندگان بانکهای عامل بررسی و سپس برای تصویب نهایی به کمیته فنی اعتبارات سفر ریاست جمهوری با دبیری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال میشود.
کریمی در پایان خاطرنشان کرد: طرحهای تأیید شده پس از تأیید نهایی کمیته فنی، به بانکهای عامل معرفی و برای تکمیل فرایند پرداخت تسهیلات به شعب مربوطه ارجاع داده میشوند.
او تأکید کرد: اجرای این طرح میتواند تحولی جدی در رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه زیرساختهای کشاورزی استان کرمانشاه ایجاد کند و فرصت مناسبی برای فعالان این بخش به شمار میرود.
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