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۱۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۴۳

۸۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای رونق کشاورزی کرمانشاه اختصاص یافت

۸۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای رونق کشاورزی کرمانشاه اختصاص یافت

کرمانشاه - رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از تخصیص بیش از ۸۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات در قالب مصوبات سفر ریاست‌جمهوری برای حمایت از طرح‌های کشاورزی خبر داد.

سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تخصیص اعتباری بیش از ۸۱ هزار و ۲۸۰ میلیارد ریال به بخش کشاورزی استان اظهار کرد: این میزان اعتبار در قالب تسهیلات مصوبات سفر ریاست جمهوری و با عاملیت بانک‌های ملی، کشاورزی، سپه، صادرات و صندوق کارآفرینی امید پرداخت می‌شود.

وی افزود: منابع مالی این طرح از محل منابع داخلی بانک‌ها و با نرخ سود مصوب ۲۳ درصد تأمین شده است و هدف از پرداخت این تسهیلات، احیای طرح‌های نیمه‌تمام، فعال‌سازی واحدهای غیرفعال، افزایش ظرفیت تولید واحدهای موجود و تأمین سرمایه در گردش واحدهای فعال در بخش کشاورزی است.

کریمی با اشاره به شرایط بازپرداخت تسهیلات گفت: برای تسهیلات سرمایه‌ای، دوره بازپرداخت پنج ساله شامل یک سال تنفس و چهار سال اقساط در نظر گرفته شده و برای تسهیلات سرمایه در گردش نیز بازپرداخت حداکثر یک‌ساله تعیین شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه ادامه داد: متقاضیان دریافت این تسهیلات باید با مراجعه به مراکز جهاد کشاورزی در دهستان‌ها، مدارک لازم را طبق چک‌لیست ابلاغی بانک‌ها تکمیل کرده و نسبت به تشکیل پرونده اقدام کنند.

وی بیان کرد: پرونده‌های متقاضیان ابتدا در جلسات میز مشترک شهرستانی با حضور نمایندگان بانک‌های عامل بررسی و سپس برای تصویب نهایی به کمیته فنی اعتبارات سفر ریاست جمهوری با دبیری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال می‌شود.

کریمی در پایان خاطرنشان کرد: طرح‌های تأیید شده پس از تأیید نهایی کمیته فنی، به بانک‌های عامل معرفی و برای تکمیل فرایند پرداخت تسهیلات به شعب مربوطه ارجاع داده می‌شوند.

او تأکید کرد: اجرای این طرح می‌تواند تحولی جدی در رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه زیرساخت‌های کشاورزی استان کرمانشاه ایجاد کند و فرصت مناسبی برای فعالان این بخش به شمار می‌رود.

کد مطلب 6642559

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