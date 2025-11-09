۸۱ هزار میلیارد ریال اعتبار برای توسعه کشاورزی کرمانشاه ابلاغ شد

سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در راستای مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان کرمانشاه و با هدف رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار در بخش کشاورزی، مبلغ ۸۱ هزار و ۲۸۰ میلیارد ریال اعتبار برای توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از طرح‌های سرمایه‌گذاری به این بخش اختصاص یافته است.

وی افزود: پرداخت این تسهیلات از طریق بانک‌های عامل شامل بانک ملی، بانک کشاورزی، بانک سپه، بانک صادرات و صندوق کارآفرینی امید انجام می‌شود و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به مراکز جهاد کشاورزی نسبت به تشکیل پرونده اقدام کنند.

کریمی با تشریح اهداف تخصیص اعتبارات یادشده گفت: این منابع مالی به‌منظور تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، فعال‌سازی واحدهای راکد، افزایش ظرفیت واحدهای فعال و تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی کشاورزی اختصاص یافته است.

وی نرخ تسهیلات را بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار بانک مرکزی، ۲۳ درصد اعلام کرد و افزود: بازپرداخت این تسهیلات برای طرح‌های سرمایه‌ای پنج‌ساله (با یک سال دوره تنفس و چهار سال بازپرداخت) و برای تسهیلات سرمایه در گردش به‌صورت یک‌ساله تعیین شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه همچنین در تشریح روند بررسی و تأیید پرونده‌ها عنوان کرد: پس از ثبت درخواست در مراکز جهاد کشاورزی، طرح‌ها در جلسه میز مشترک با بانک‌های عامل بررسی شده و سپس در کمیته فنی به دبیری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح و نهایی می‌گردد؛ پس از تأیید، پرونده برای عقد قرارداد نهایی به شعب بانک‌های عامل معرفی می‌شود.

کریمی با اشاره به اهمیت اجرای این طرح‌ها خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از این اعتبارات در شرایط فعلی، یک فرصت طلایی برای رونق تولید، افزایش اشتغال و تحقق توسعه پایدار کشاورزی در استان کرمانشاه است و تمامی دستگاه‌های اجرایی مرتبط موظف به همکاری در تسریع فرایند جذب منابع خواهند بود.