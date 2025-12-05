زارع: برد سختی بود؛ وقفه مسابقات به تیم ما ضربه زده است

به گزارش خبرنگار مهر، مازیار زارع شامگاه جمعه در نشست خبری پس از بازی اظهار کرد: دیدار با تیم‌هایی که در پایین جدول قرار دارند همیشه سخت است. آنها برای جدا شدن از قعر جدول با تمام توان بازی می‌کنند. مس رفسنجان هم امروز کیفیت خوبی نشان داد و به مجموعه این تیم تبریک می‌گویم.

سرمربی ملوان با اشاره به اینکه تیمش طی هفته‌های اخیر بردی کسب نکرده بود افزود: طبیعی بود مالکیت توپ زیادی نداشته باشیم. بیشتر از اینکه به کیفیت بازی فکر کنیم، دنبال سه امتیاز بودیم. استرس و نگرانی در بازیکنان وجود داشت و همین موضوع کیفیت فنی را کمی پایین آورد اما در نهایت به هدف‌مان رسیدیم.

زارع با بیان اینکه وقفه‌های لیگ به دلیل حضور بازیکنان در اردوی تیم ملی، روند آماده‌سازی ملوان را مختل کرده، ادامه داد: چهار بازیکن ملی‌پوش داریم و با توجه به اینکه در تهران نیستیم، امکان برگزاری بازی تدارکاتی مناسب فراهم نمی‌شود. وقتی بازیکنان از اردو برمی‌گردند چند هفته زمان لازم دارند تا به فرم ایده‌آل برسند. این وقفه‌ها به ما ضربه زده است.

وی درباره ناهماهنگی خط دفاعی نیز گفت: نبود برخی بازیکنان مثل افسری بی‌تأثیر نبود اما فقط به خط دفاعی مربوط نمی‌شود. فاصله تیمی زیاد شده بود و این مسئله اذیتمان می‌کرد. پس از تغییر سیستم و چیدن سه مدافع، شرایط بهتر شد و بلافاصله به گل رسیدیم.

سرمربی ملوان با دفاع از بازیکنان جوان تیمش خاطرنشان کرد: فشار زیادی روی برخی بازیکنان مثل علی و محمد علینژاد بود چند هفته گل نزده بودیم و همین موضوع آنها را تحت فشار قرار داده بود. خوشحالم که هر دو امروز گل زدند. نباید توقعات را بیش از حد بالا ببریم؛ این بازیکنان جوان هستند و نیاز به حمایت دارند.

زارع در پایان تأکید کرد: با وجود همه تغییرات و فشارها، نتایج بدی نگرفتیم و حتی می‌توانستیم بهتر هم باشیم. امیدوارم تا نیم‌فصل تیم را تقویت کنیم. از هواداران هم تشکر می‌کنم که امروز سنگ تمام گذاشتند و نقش مهمی در این پیروزی داشتند.