کمیته انضباطی ورود جدی تری داشته باشد/ فشار بازی باعث درگیری است

به گزارش خبرنگار مهر، قرار بود در مهم ترین دیدارهای هفته هجدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال بانوان تیم صدرنشین شهرداری بم روز جمعه از ساعت ۲۰:۱۰ در ورزشگاه فجر بم، مقابل تیم رده ششمی ملوان بندر انزلی صف آرایی کند اما این دیدار به دلیل مشکلات مالی تیم ملوان لغو شد.

سرمربی تیم شهرداری بم در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بازی روز جمعه مقابل تیم ملوان بندر انزلی گفت: بازی خیلی خوبی می شد، دو تیم ملوان و شهرداری بم چندین سال است رقیب یکدیگرند و بازیکنان خوبی در اختیار دارند. هر دو تیم زحمت کشیده اند و می توانست بازی جذاب و تماشایی شود.

مرضیه جعفری در ادامه درباره صدرنشینی تیمش در جدول و کسب ۱۶ پیروزی و تنها یک تساوی و بدون شکست گفت: تا پایان هفته هفدهم بازیکنانم بازی‌های خوبی را به نمایش گذاشتند و خوب ظاهر شدند. تنها دلیل کسب یک تساوی وقفه ۵۶ روزه در رقابت‌های لیگ بود، بازیکنان از شرایط بازی دور بودند. ما به صورت تیمی کار می‌کنیم و به همین دلیل این وقفه باعث ایجاد ناهماهنگی در تیم شد. تیم‌های صدر جدول نیز همین شرایط را دارند.

وی در پاسخ به این سوال که در چند هفته اخیر شاهد حواشی از جمله درگیری بازیکنان بودیم، دلیل این اتفاق چیست؟ گفت: اگر کمیته انضباطی در همان ابتدا به طور ویژه به موضوع ورود و محرومیت جدی را در نظر می‌گرفت دیگر شاهد بروز این اتفاقات نبودیم. به هر حال فوتبال است و ممکن است چنین حواشی پیش آید و فشار فوتبال باعث بروز چنین اتفاقاتی می‌شود.