جایزه عجیب فیفا به ترامپ برای صلح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، امروز در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶، در اتفاقی بی‌سابقه و برای اولین بار «جیانی اینفانتینو» رئیس فیفا اعلام کرد که چیز جدیدی به نام «جایزه صلح فیفا» درست شده و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا نخستین برنده این جایزه است.

رئیس‌حمهور خودشیفته آمریکا به محض دریافت این جایزه و مدال اختراعی فیفا آن را به گردن انداخت. به گفته اینفانتینو «جایزه صلح فیفا» از این به بعد هر سال برگزار خواهد شد.

دونالد ترامپ که رفتار شخصی، سیاست‌ها و رویکردهای سیاسی او هیچ قرابتی با صلح و آرامش ندارد، خودش مدام اعلام می‌کند که «مرد صلح است و تاکنون جنگ‌های زیادی را به پایان رسانده» و حتی تلاش بسیار زیادی کرد جایزه صلح نوبل را دریافت کند، اما موفق نشد.

هم‌اکنون رئیس فیفا با خلق چیز جدیدی به نام «جایزه صلح فیفا»، رئیس‌جمهور آمریکا را ذوق‌زده کرد.