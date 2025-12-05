  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۴ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۱۵

جایزه عجیب فیفا به ترامپ برای صلح

جایزه عجیب فیفا به ترامپ برای صلح

امروز در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶، در اتفاقی بی‌سابقه رئیس فیفا اعلام کرد که جایزه جدیدی به نام «جایزه صلح فیفا» درست شده و ترامپ برنده این جایزه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، امروز در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶، در اتفاقی بی‌سابقه و برای اولین بار «جیانی اینفانتینو» رئیس فیفا اعلام کرد که چیز جدیدی به نام «جایزه صلح فیفا» درست شده و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا نخستین برنده این جایزه است.

ترامپ آخرش جایزه صلح را گرفت!

رئیس‌حمهور خودشیفته آمریکا به محض دریافت این جایزه و مدال اختراعی فیفا آن را به گردن انداخت. به گفته اینفانتینو «جایزه صلح فیفا» از این به بعد هر سال برگزار خواهد شد.

دونالد ترامپ که رفتار شخصی، سیاست‌ها و رویکردهای سیاسی او هیچ قرابتی با صلح و آرامش ندارد، خودش مدام اعلام می‌کند که «مرد صلح است و تاکنون جنگ‌های زیادی را به پایان رسانده» و حتی تلاش بسیار زیادی کرد جایزه صلح نوبل را دریافت کند، اما موفق نشد.

هم‌اکنون رئیس فیفا با خلق چیز جدیدی به نام «جایزه صلح فیفا»، رئیس‌جمهور آمریکا را ذوق‌زده کرد.

کد خبر 6678969

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۱:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      0 1
      پاسخ
      شانس ترامپ
    • IR ۰۲:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      1 1
      پاسخ
      فیفانی جام جهانی را سیاسی کرد وحکم ان مرگ است

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها