به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس فیفا ساعاتی پیش در مراسم قرعه کشی جام جهانی فوتبال با اعلام یک موضوع «مندرآوردی» به نام «جایزه صلح فیفا»، اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا برنده نخستین این جایزه است و مدال را بر گردن ترامپ انداخت.
کاربران انگلیسیزبان شبکه اجتماعی ایکس به شیوههای طنزآمیز مختلف اعتراض خود را به این اقدام فیفا نشان دادند:
فیفا چیز مسخرهای به نام «جایزه صلح فیفا» اختراع و آن را به ترامپ اهدا کرد، چون «صلح نوبل» جایزه واقعی به او نداد.
به ترامپ جایزه صلح دادند، چه بلایی داره سر ورزش دوستداشتنی من میاد.
لعنت بر جایزه صلح، شرم بر فیفا؛ منزجرم که جام جهانی با این مرد نفرتانگیز لکهدار شد. لعنت بر ترامپ، لعنت بر فیفا، لعنت بر اینفانتینو!
فیفا جایزه صلحی اختراع و آن را به ترامپ اهدا کرد و ملت همچنان اعتراض میکنند که «چطور باید ورزش را از سیاست دور نگه داشت.»
اختراع جایزه صلح فیفا و اهدای آن به ترامپ، فراتر از طنز است.
امروز در مراسم قرعهکشی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶، در اتفاقی بیسابقه و برای اولین بار «جیانی اینفانتینو» رئیس فیفا اعلام کرد که جایزه جدیدی به نام «جایزه صلح فیفا» درست شده و دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا نخستین برنده این جایزه است.
رئیسحمهور خودشیفته آمریکا به محض دریافت این جایزه و مدال اختراعی فیفا آن را به گردن انداخت. به گفته اینفانتینو «جایزه صلح فیفا» از این به بعد هر سال برگزار خواهد شد.
دونالد ترامپ که رفتار شخصی، سیاستها و رویکردهای سیاسی او هیچ قرابتی با صلح و آرامش ندارد، خودش مدام اعلام میکند که «مرد صلح است و تاکنون جنگهای زیادی را به پایان رسانده» و حتی تلاش بسیار زیادی کرد جایزه صلح نوبل را دریافت کند، اما موفق نشد.
هماکنون رئیس فیفا با خلق جایزه جدیدی به نام «جایزه صلح فیفا»، رئیسجمهور آمریکا را ذوقزده کرد.
