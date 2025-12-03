کرملین، ادعای رد طرح صلح آمریکا، توسط پوتین را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل خبرگزاری اسپوتنیک، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره رد طرح صلح آمریکا گفت: نه، این صحیح نیست. نکته این است که دیروز برای اولین بار، تبادل نظر مستقیم صورت گرفت و همان‌طور که بیان شد، برخی موارد پذیرفته شد و برخی دیگر غیرقابل قبول توصیف شد. این یک فرآیند کاری طبیعی برای جست‌وجوی راهکارهای سازش است.

وی افزود: مسکو امیدوار است که طرف آمریکایی نیز در جریان مذاکرات بر سر حل بحران اوکراین به اصل سکوت پایبند باشد. مسکو طرفدار دیپلماسی با صدای بلند نیست و آمریکا نیز همین رویکرد را دارد. هرچه مذاکرات برای حل بحران اوکراین در فضای آرام‌تری برگزار شود، نتیجه‌بخش‌تر خواهد بود.

سخنگوی کرملین در پاسخ به سوال دیگری اعلام کرد که گفت‌وگوی تلفنی میان پوتین و دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا، در هر زمان ممکن، قابل برنامه‌ریزی است.

پسکوف تأکید کرد که روسیه، ارزش زیادی برای اراده سیاسی ترامپ برای حل مسالمت‌آمیز بحران اوکراین قائل است و گفت: مسکو آماده است تا هر زمان لازم باشد با مقامات دولت ترامپ ملاقات کند تا وضعیت اوکراین حل و فصل شود.

نشست هیئت آمریکایی به ریاست «استیو ویتکاف»، نماینده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه، شب گذشته برگزار شد. هنوز اطلاعات دقیقی از جزئیات این نشست به بیرون درز نکرده است.

هیئت آمریکایی پیش از این دیدار، در فلوریدا با مقامات اوکراینی دیدار کرده بودند. دیداری که مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا آن را ثمربخش خواند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا چند هفته قبل، از طرح ۲۸ بندی خود برای حل بحران اوکراین رونمایی کرد و از آن زمان تاکنون بحث‌های گسترده‌ای میان مقامات اروپایی و آمریکا شکل گرفته است.

واگذاری بخش‌هایی از اوکراین به روسیه از جنجالی‌ترین موارد این طرح به شمار می‌رود.