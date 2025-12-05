  1. استانها
نقش فرهنگیان و والدین در شکوفایی استعدادهای علمی دانش‌آموزان حیاتی است

قم- معاون استاندار قم بر نقش حیاتی والدین و فرهنگیان در پرورش و شکوفایی استعدادهای علمی دانش‌آموزان تأکید کرد و گفت: این سرمایه انسانی، محور پیشرفت و توسعه کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین محمودی بعدازظهر جمعه در مراسم پایانی یازدهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی با ابلاغ تقدیر استاندار قم از فرهنگیان و دانش‌آموزان نخبه استان، اظهار داشت: یکی از برنامه‌های برجسته که فلسفه تعلیم و تربیت کشور را بازتاب می‌دهد، برگزاری جشنواره‌هایی است که به شناسایی استعدادهای دانش‌آموزان اختصاص دارد.

وی گفت: وجود سوال و پرسش در میان دانش‌آموزان نشانه‌ای از رشد فکری و علمی آنان است و این کنجکاوی، زمینه‌ساز پژوهشگری و جستجوی علمی است و این مسیر پرسشگری تا رسیدن به حل مسئله، اساس توسعه و پیشرفت کشور را شکل می‌دهد.

معاون اجتماعی، فرهنگی و زیارت استانداری قم با تأکید بر نقش مهم والدین و فرهنگیان در موفقیت دانش‌آموزان افزود: امروز سرمایه‌های اصلی کشورها از منابع طبیعی به سرمایه انسانی تبدیل شده است و ایران عزیز ما سرشار از این ظرفیت ارزشمند است.

وی ابراز کرد: تاریخ انقلاب اسلامی نیز همواره نشان داده است که دشمنان تلاش داشتند با هدف قرار دادن شخصیت‌های اثرگذار، این سرمایه‌های انسانی را تضعیف کنند.

محمودی ادامه داد: بهره‌مندی از تجربه و حضور دانش‌آموزانی که در دوره‌های گذشته جشنواره موفق به کسب مقام شده‌اند، یکی از مهم‌ترین روش‌ها برای جذب دیگر دانش‌آموزان به این عرصه‌های علمی و پژوهشی است.

وی گفت: هر یک از این دانش‌آموزان می‌توانند به‌عنوان مبلغان ارزش‌های فکری و علمی، نقش مؤثری در ترویج پژوهش و دانش ایفا کنند.

وی در پایان تصریح کرد: برگزاری جشنواره‌های علمی و پژوهشی نه تنها به شناسایی استعدادها کمک می‌کند بلکه مسیر رشد و تعالی کشور را از طریق ارتقای سرمایه انسانی مستحکم می‌سازد و نسل نوجوان پژوهشگر، ضامن استمرار پیشرفت علمی ایران در آینده خواهد بود.

