به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه کشی رقابت‌های فوتبال جام جهانی ۲۰۲۶ شامگاه امروز جمعه در کندی‌سنتر واشنگتن برگزار شد و از ایران مهدی محمدنبی، امیر قلعه نویی و امیدجمالی به عنوان مدیر تیم ملی، سرمربی تیم ملی و مدیر روابط بین الملل فدراسیون فوتبال حضور پیدا کردند.

عکس یادگاری قلعه نویی با مونتلا و آلمان ها

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران که پس از کش و قوس‌های فراوان بالاخره راهی آمریکا شد، قبل از آغاز مراسم قرعه کشی با وینچنزو مونتلا سرمربی تیم ملی فوتبال ترکیه عکس یادگاری گرفت. وی همچنین با سرمربی و مدیر تیم ملی آلمان هم عکس یادگاری گرفت.

حضور ستاره‌ها روی فرش قرمز

بسیاری از چهره‌های مطرح و مشهور فوتبال دنیا که از سوی فیفا به این مراسم دعوت شده اند قبل از مراسم در سالن حضور یافتند و مقابل دوربین خبرنگاران و عکاسان قرار گرفتند.

اینفانتینو: فوتبال تمام زبان‌ها را کنار هم قرار می دهد

جیانی اینفانتیاینفانتینو رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال به عنوان اولین سخنران مراسم قرعه کشی جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: یکی از بهترین جام‌های جهانی را با حضور ۴۸ تیم شاهد خواهیم بود. زبان‌های مختلف در فوتبال یکی می‌شوند. شش میلیارد نفر جام جهانی را از خانه‌هایشان دنبال می‌کنند.

رئیس فیفا افزود: امروز اینجا جمع شده‌ایم تا جشن بگیریم، تا خوشحال باشیم. این قرعه‌کشی رسمی است؛ همان مراسمی که برنامه کامل مسابقات جام جهانی را مشخص می‌کند. بهترین‌های تاریخ وررش و حتی دنیا اینجا حضور دارند.

رئیس فیفا در ادامه از رئیس جمهور آمریکا، رئیس جمهور مکزیک و نخست‌وزیر کانادا به خاطر حضورشان در مراسم تشکر کرد و آنها را به حضار که در سالن جان اف. کندی حضور داشتند معرفی کرد و گفت: یکی از بهترین رویدادها را خواهیم دید.

جایزه من درآوردی به ترامپ رسید

اینفانتینو در صحبت های خود از جایزه ای صحبت کرد که برای نخستین بار است اهدا می شود و جالب این که در همان ابتدا این جایزه من درآوری به رئیس جمهور آمریکا اهدا شد.

رئیس فیفا در این مورد گفت: ما می‌خواهیم در جهانی امن زندگی کنیم. شما بدون شک شایستهٔ نخستین جایزهٔ صلح فیفا هستید؛ جایزه‌ای که به شیوهٔ خودتان به دست آوردید. شما همیشه می‌توانید روی حمایت من و جامعهٔ فوتبال حساب کنید!