به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه آمریکایی سی‌ان‌ان نوشت که یاسر ابوشباب، مزدور اسرائیل در غزه و فرمانده یکی از برجسته‌ترین گروه‌های مسلح مورد حمایت رژیم صهیونیستی در غزه بود و کشته شدن او ممکن است شکستی برای برنامه‌های این رژیم در مورد آینده این منطقه باشد.



«مایکل میلشتاین»، افسر سابق اطلاعات نظامی رژیم اسرائیل گفت: نتیجه مشخص بود. چه به دست حماس کشته شده باشد و چه در درگیری‌های داخلی بین قبایل، روشن بود که کار به همین منوال به پایان خواهد رسید.



به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، کشته شدن یاسر ابوشباب به معنای پایان «استراتژی اسرائیلی» است که هرگز استراتژی واقعی نبود. هیچ‌کس در اسرائیل باور نداشت که ابوشباب جایگزین حماس خواهد شد. ابوشباب به اندازه کافی مهم نبود و محبوبیت کافی نیز نداشت.



