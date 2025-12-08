‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که ده‌ها شبه‌نظامی وابسته به گروه‌های قبیله‌ای مخالف جنبش مقاومت اسلامی حماس طی ۴۸ ساعت گذشته داوطلبانه خود را به دستگاه‌های امنیتی حماس در نوار غزه تسلیم کرده‌اند.

این منابع افزودند که تسلیم این نیروها از روز جمعه به طور قابل توجهی تسریع شده و در مناطق رفح و خان یونس متمرکز بوده است، جایی که برجسته‌ترین شبه‌نظامیان مسلح مورد حمایت تل آویو فعال بودند.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که حماس اعلام کرد عناصر شبه نظامی ۱۰ روز مهلت نهایی برای تسلیم خود و سلاح‌هایشان دارند. وزارت کشور در نوار غزه جمعه گذشته در بیانیه‌ای به الجزیره گفت که پرونده‌های کسانی که خود را تسلیم می‌کنند را بررسی کرده و روند محاکمه آنها را تسهیل خواهد کرد.

این وزارتخانه تاکید کرد که اشغالگران اسرائیلی در آسیب رساندن به وحدت ملت فلسطین و انسجام ملی آن موفق نبوده‌اند و باندهای تروریستی که توسط اشغالگران برای ایجاد هرج و مرج در صحنه داخلی تشکیل شده بود، بدون حمایت مردمی یا اجتماعی منزوی باقی ماندند تا اینکه سرنوشت آنها به نابودی ختم شد.

یکی از رهبران اتحادیه قبایل در غزه در بیانیه‌ای اعلام کرد که قبایل از شبه‌نظامیانی که تل آویو آنها را تأمین مالی می‌کند، بسیار نگران هستند و این شبه نظامیان با وجود تلاش‌های اسرائیل برای حمایت از آنها، از بین خواهند رفت. وی افزود که هدف این گروه‌ها کشف تونل‌ها و تعقیب مجاهدان مقاومت است، یعنی انجام کاری که اشغالگران در طول دو سال کامل از انجام آن عاجز بودند.

رادیو ارتش اشغالگر اسرائیل چهارشنبه گذشته اعلام کرد که یاسر ابوشباب، فرمانده شبه‌نظامیان مسلح، توسط افراد ناشناس در شرق رفح در نوار غزه کشته شده است.