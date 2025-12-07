به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی نوشت که کشته شدن یاسر ابو شباب تزلزل پروژه رژیم صهیونیستی برای تشکیل شبه‌نظامیان محلی جایگزین حماس را آشکار کرد.

این توطئه بر حمایت خارجی بدون پایگاه اجتماعی یا مشروعیت مردمی متکی بود که آن را در برابر هرگونه اختلاف داخلی به سرعت در معرض فروپاشی قرار داد.

بر اساس این گزارش رژیم صهیونیستی پس از این حادثه سکوت اختیار کرد تا از اعتراف به شکست این تجربه جلوگیری کرده و از خشم افکار عمومی ممانعت به عمل آورد.

گاردین می‌افزاید که جامعه غزه نسبت به هر طرفی که با اشغالگران مرتبط باشد، حساس است، و مردم حضور هر گونه نیروی بومی غیرقانونی را مردود می‌دانند.

به نوشته گاردین کشته شدن ابو شباب نشان داد که گروه‌های سازمان‌یافته‌تر و تأثیرگذارتر مانند حماس را نمی‌توان با جایگزین‌های مصنوعی دور زد. این تجربه تأیید کرد که هر پروژه‌ای برای اداره غزه از خارج بدون پذیرش مردمی از همان ابتدا محکوم به شکست است.