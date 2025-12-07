  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۵

گاردین خبر داد: شکست پروژه صهیونیستی شبه‌نظامیان محلی در غزه

گاردین خبر داد: شکست پروژه صهیونیستی شبه‌نظامیان محلی در غزه

یک روزنامه انگلیسی نوشت که با هلاکت یاسر ابوشباب پروژه صهیونیستی تکیه بر آشوب طلبان و شبه نظامیان داخل غزه در مدیریت تحولات این باریکه با شکست مواجه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی نوشت که کشته شدن یاسر ابو شباب تزلزل پروژه رژیم صهیونیستی برای تشکیل شبه‌نظامیان محلی جایگزین حماس را آشکار کرد.

این توطئه بر حمایت خارجی بدون پایگاه اجتماعی یا مشروعیت مردمی متکی بود که آن را در برابر هرگونه اختلاف داخلی به سرعت در معرض فروپاشی قرار داد.

بر اساس این گزارش رژیم صهیونیستی پس از این حادثه سکوت اختیار کرد تا از اعتراف به شکست این تجربه جلوگیری کرده و از خشم افکار عمومی ممانعت به عمل آورد.

گاردین می‌افزاید که جامعه غزه نسبت به هر طرفی که با اشغالگران مرتبط باشد، حساس است، و مردم حضور هر گونه نیروی بومی غیرقانونی را مردود می‌دانند.

به نوشته گاردین کشته شدن ابو شباب نشان داد که گروه‌های سازمان‌یافته‌تر و تأثیرگذارتر مانند حماس را نمی‌توان با جایگزین‌های مصنوعی دور زد. این تجربه تأیید کرد که هر پروژه‌ای برای اداره غزه از خارج بدون پذیرش مردمی از همان ابتدا محکوم به شکست است.

کد خبر 6680854

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • جهانبخش IR ۱۴:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      0 0
      پاسخ
      مرگ بر صهیون

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها