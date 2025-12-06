۵۰ درصد کارکنان نظام سلامت بانوان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، طاهر موهبتی، با بیان اینکه حال خوب کارکنان حوزه سلامت منجر به حال خوب جامعه میشود، افزود: کرامت، نشاط و سلامت همکاران ما زیربنای خدمترسانی مؤثر و بهبود مستمر در نظام سلامت است. زمان ما محدود است و همین محدودیت ضرورت استفاده درست و حکیمانه از آن را دوچندان میکند.
وی با تأکید بر اهمیت مراقبت از سرمایه انسانی، گفت: همه ما باید قدردان سلامتی باشیم. توجه به سلامت کارکنان، توجه به آینده کشور است و وزارت بهداشت با جدیت این مسیر را ادامه خواهد داد.
موهبتی ادامه داد: اولویت مهم ما در وزارت بهداشت اصالت دادن به نیروی انسانی است. افزایش کیفیت زندگی کاری کارکنان، بهبود بهرهوری و ارتقای اثربخشی را در پی دارد و بدون توجه به این موضوع، سخن گفتن از توسعه نتیجهای نخواهد داشت.
وی با تأکید بر اینکه ارتقای سلامت کارکنان یکی از مهمترین ابعاد اصالتبخشی به نیروی انسانی است، افزود: نمیتوانیم از تولید ثروت سخن بگوییم اما به سرمایه انسانی اصالت ندهیم. کشورهایی که منابع طبیعی محدود دارند، با اتکا به نیروی انسانی دارای مهارت و انگیزه، مسیر توسعه را طی کردهاند.
