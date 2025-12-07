خبرگزاری مهر؛ گروه سیاست - هادی رضایی: در رزمایش دو روزه اخیر سپاه در خلیج فارس، استقرار توانمندی‌های بومی پدافندی و آفندی، شلیک هم‌زمان موشک‌های کروز و بالستیک و به‌کارگیری سامانه‌های مدرن با پشتیبانی هوش مصنوعی با هدف رصد، رهگیری و انهدام دقیق اهداف نشان داد که تهران ضمن دفاع از مرزها، آماده هرگونه پاسخ به تهدید است.

ابزارها و دامنه عملیات

رزمایش «اقتدار» از پنج‌شنبه ۱۳ آذر در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان آغاز شد و مناطق شامل جزایر راهبردی مانند بومُوسا، تنب‌ها و سیری را در بر گرفت.

در این مانور، سامانه‌های پدافند هوایی دریایی نظیر نواب، مجید و میثاق تحت شرایط جنگ الکترونیک فعال شدند؛ مسئولان نظامی اعلام کردند این سامانه‌ها با بهره‌گیری از هوش مصنوعی توانستند اهداف هوایی و دریایی را در کسری از ثانیه شناسایی و مورد اصابت قرار دهند.

همچنین، در مرحله نهایی رزمایش، یگان‌های زمینی و دریایی سپاه اقدام به شلیک هم‌زمان موشک‌های کروز (از جمله قَدر ۱۱۰، قَدر ۳۸۰، قَدیر) و موشک بالستیک ۳۰۳ کردند موشک‌هایی که از نقاطی در عمق خاک ایران پرتاب و با دقت بالا اهداف فرضی در دریای عمان را منهدم کردند.

هم‌زمان، واحدهای پهپادی شرکت‌کننده در رزمایش نیز حملات به اهداف شبیه‌سازی‌شده دشمن را با موفقیت انجام دادند، و پدافند دریایی سپاه نیز تمرین مقابله با تهدیدات هوایی علیه شناورها و سواحل را تمرین کرد.

پیام بازدارندگی و هشدار به دشمنان

طبق اعلام رسمی، این رزمایش نه فقط تمرینی برای ارتقای توان رزمی، بلکه «اعلام حضور فعال و هشدار» به ناوگان‌های خارجی به‌ویژه ناوهای آمریکایی حاضر در منطقه بود؛ در نخستین روز رزمایش یگان‌های دریایی سپاه اخطاری به ناوهای خارجی دادند تا پیام قاطع خود را برای هرگونه تجاوز احتمالی منتقل کنند.

تلفیق موشک‌های دوربرد، پهپادها، سامانه‌های دفاع هوایی-دریایی و قابلیت عملیات در شرایط جنگ الکترونیک، به معنای شکل‌گیری یک «زرادخانه بازدارنده یکپارچه» است که می‌تواند تهدیدات متنوع از هواپیما و موشک تا ناو و شناور را پوشش دهد.

این سطح از آمادگی و توانمندی، برای بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای پیامی روشن دارد. تهران نه تنها از ساحل و آب‌های سرزمینی‌اش دفاع می‌کند، بلکه قادر است تهدید را در عمق منطقه و هنگام هر تحرک خصمانه بی‌اثر کند.

ابعاد سیاسی و ژئوپلیتیکی

اجرای رزمایش در آبراه‌های حساس مثل تنگه هرمز و دریای عمان مسیر عمده صادرات انرژی جهان به‌معنی تأکید بر نقش ایران در امنیت منطقه و قابلیت تأثیرگذاری بر خطوط حیاتی بین‌المللی است.

هم‌زمان این نمایش قدرت، ابزاری برای تقویت موضع تهران در مذاکرات و معادلات بین‌المللی است؛ نشان دادن اینکه ایران با اتکا به بومی‌سازی توان دفاعی، انتخاب «استقلال امنیتی» را جدی گرفته است.

اعلام عمومی موفقیت رزمایش همراه با نشان دادن توانمندی‌های جدید می‌تواند بازدارنده‌ای واقعی برای هرگونه اقدام نظامی احتمالی باشد و هزینه تجاوز به منافع ایران را برای دشمنان بالا ببرد.

امیر حیدری: رزمایش نیروی دریایی سپاه با تسلیحات بومی و پیشرفته برگزار شد



امیر حیدری که به تازگی از نیروی زمینی ارتش به قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء رفته، درباره برگزاری رزمایش اخیر سپاه گفت: تحقق فرمان مقام معظم کل قوا مبنی بر «قوی شدن، روی پای خود ایستادن و ابتکار عمل داشتن» در این رزمایش به‌خوبی محقق شد. در جریان این رزمایش، تسلیحات دورزن، نقطه‌زن و هوشمند به کار گرفته شد که همگی توسط وزارت دفاع و نیروی دریایی سپاه به‌صورت داخلی تولید شده‌اند.

جانشین فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیاء ضمن تقدیر از روحیه بالای نیروهای دریایی سپاه در اجرای این رزمایش تهاجمی و هدف‌محور، اظهار کرد: انسجام، فرماندهی و طرح‌ریزی دقیق موجب شد این رزمایش در آب‌های دریای عمان و خلیج فارس با بهترین کیفیت انجام شود.

امیر حیدری همچنین از سردار تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به دلیل مدیریت و اجرای موفق این رزمایش گسترده تقدیر و تصریح کرد: بخشی از تاکتیک‌ها و تکنیک‌های نوآورانه این رزمایش به دلیل ملاحظات امنیتی محرمانه باقی خواهد ماند تا دشمنان برای دستیابی به آنها هزینه کنند.

آن‌طور که فرمانده کل سپاه هم گفت: نیروی دریایی سپاه به همه سلاح‌های لازم برای رزم دریایی مجهز شده است. بنابراین رزمایش‌های سپاه پیام سیاسی و ژئوپلیتیکی روشنی به جهان داد. اولاً: ایران از یک‌سو از کیان خود با قوت و قدرت پاسداری می‌کند و در همین راستا، از موشک‌های بالستیک و کروز نیروی دریایی سپاه منطبق با پدافند غیرعامل آزمایش شد و این خود می‌تواند برای هر نیروی بیگانه تهدیدی واقعی و بازدارنده باشد و از سوی دیگر، آماده است در کنار قدرت‌های بزرگ آسیایی، نظم امنیتی تازه را شکل دهد؛ نظمی که مستقل از نفوذ کشورهای غربی خواهد بود.





اهداف ما در رزمایش محقق شد

سردار دریادار «علیرضا تنگسیری» فرمانده نیروی دریایی سپاه نیز در گفتگویی تلویزیونی، درباره تشریح رزمایش اقتدار نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار کرد: همه اهداف تعریف‌شده در رزمایش به نتیجه رسید و محقق شد.

دریادار تنگسیری با اشاره به نمایش بخشی از توان نیروی دریایی سپاه در این رزمایش، به استفاده از طیف وسیعی از موشک‌ها شامل پدافند هوایی و سطح‌به‌سطح اشاره کرد و افزود: موشکی را در خلیج فارس برای اولین بار استفاده کردیم که برد آن به طول خلیج فارس است؛ یعنی بیش هزار و ۳۷۵ کیلومتر. این موشک که در نیروی دریایی سپاه تولید شده، قابلیت‌های منحصر به فردی دارد و پس از شلیک، فرمان‌پذیر و قابل هدایت است. این دستاورد، کار نخبگان داخلی است.

وی با تأکید بر بومی بودن تمام تجهیزات استفاده‌شده در رزمایش، از به‌کارگیری یک موشک بالستیک جدید نیروی دریایی سپاه با دقت بسیار بالا نام برد و گفت: من اسم موشک را نمی‌گویم، اما دقت آن را دشمنان دیدند.

فرمانده نیروی دریایی سپاه در ادامه درباره توان مقابله با ناوهای پیشرفته برخی کشورها در خلیج فارس، تصریح کرد: توان برخورد با آنها را داریم.

وی با رد این ادعا که نمی‌توان به این ناوها نزدیک شد، خاطرنشان کرد: اینگونه نیست و ما گاهی نزدیک آنها شده‌ایم، علامت زده‌ایم و آنها ندیده‌اند. پهپادهای ما بالای ناوهای آمریکایی رصد و اشراف دارند و این کار در تمام خلیج فارس انجام می‌شود. امکانات ما طوری است که می‌تواند آنها را کاملاً رصد کند. آنها در آب‌های سرزمینی ما و حتی تحت نظارت هم نمی‌آیند.

دریادار تنگسیری با یادآوری مواردی مانند دستگیری نظامیان آمریکایی و انگلیسی و توقیف کشتی‌ها، تأکید کرد: هر وقت کشتی ما از سوی یکی از این کشورها توقیف شد، نیروی دریایی سپاه بی‌پاسخ نگذاشته است؛ البته نیروی دریایی ارتش نیز همین کار را انجام داده است.

وی با اشاره به آمادگی کامل نیروهای مسلح، خطاب به مردم ایران گفت: بنده نظامی هستم و افکار دشمن را کامل می‌بینم و حضور آنها را در منطقه بررسی می‌کنم و بر مبنای آن خود را آماده می‌کنم. فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی) دائماً به نیروهای مسلح آمادگی کامل را می‌دهند تا آماده باشند.

دریادار تنگسیری در پایان خاطرنشان کرد: مردم عزیز ایران بدانند ما با دشمن هیچ تعارفی نداریم. بی‌تعارف اگر بخواهند به داشته‌های این ملت، به آن چیزی که شهدا به دست ما دادند و به منافع کشور ما تعدی کنند، قطعاً تو دهنی می‌خورند.

نتیجه‌گیری

رزمایش «اقتدار» نیروی دریایی سپاه ترکیب توان موشکی دوربرد، سامانه‌های دفاعی هوشمند، پهپاد و پدافند دریایی در چارچوب یک تمرین کامل جنگی بود نمونه‌ای از تحول ساختاری و تاکتیکی در راهبرد دفاعی ایران. این اقدام نشان داد که «دفاع» صرف نیست؛ بلکه «بازدارندگی فعال و پاسخ متقابل» نیز جز طراحی امنیت ملی ایران است.

در شرایط کنونی، آنچه منطقه و جهان شاهد آن است، نه صرفاً یک مانور نظامی، بلکه «اعلام موجودیت و قدرت بازدارنده» است پیامی آشکار: هرگونه تجاوز، تبعات سیاسی امنیتی برای بازیگران فرامنطقه‌ای خواهد داشت.