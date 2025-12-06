به گزارش خبرنگار مهر، هفدهمین پیش همایش، همایش بین المللی علوم انسانی اسلامی، بزرگداشت آیت الله محمدتقی مصباح یزدی و روز علوم انسانی به موضوع «بررسی و نقد کتاب جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن کریم» اثر آیت الله محمدتقی مصباح یزدی و نگاهی به دیدگاه‌های علامه طباطبایی و استاد مطهری می‌پردازد.

در این نشست سعید طاووسی مسرور استاد دانشگاه، سید حسن شرف الدین استاد دانشگاه و حجت الاسلام رضا ملائی، استاد حوزه و دانشگاه به دبیری قدسیه حبیبی سخنرانی می‌کنند.

این نشست روز شنبه ۲۲ آذرماه از ساعت ۱۵ در دانشکده الهیات دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می‌شود.