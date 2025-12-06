  1. سلامت
آلودگی هوا عملکرد ریه را کاهش می‌دهد

یک فوق‌تخصص ریه گفت: آلودگی هوا یکی از مهم‌ترین عوامل آسیب‌رسان به ریه است و می‌تواند در افراد سالم نیز مشکلات تنفسی ایجاد کند؛ این خطر برای سالمندان و بیماران قلبی چندین برابر بیشتر است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، سمیه رضائیان، فوق‌تخصص ریه, گفت: ذرات معلق موجود در هوای آلوده، به‌خصوص ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون (PM2.5)، به‌راحتی وارد عمق ریه‌ها می‌شوند و باعث التهاب، تنگی نفس و سرفه‌های طولانی‌مدت می‌گردند. قرار گرفتن مکرر در معرض هوای آلوده می‌تواند به کاهش عملکرد ریه و تشدید بیماری‌هایی مانند آسم، برونشیت مزمن و COPD منجر شود.

وی با اشاره به اثرات کوتاه‌مدت آلودگی بر ریه افزود: در روزهای آلوده، بیماران تنفسی افزایش خس‌خس سینه، احساس سنگینی در قفسه سینه و تنگی نفس را تجربه می‌کنند. حتی افراد بدون سابقه بیماری نیز ممکن است تحریک گلو، سوزش چشم، سرفه خشک و کاهش تحمل فعالیت را تجربه کنند.

رضائیان تأکید کرد: قرار گرفتن طولانی‌مدت در معرض آلودگی هوا علاوه بر تشدید بیماری‌های زمینه‌ای، خطر ابتلاء به عفونت‌های تنفسی را افزایش می‌دهد، زیرا ذرات آلاینده سیستم ایمنی ریه را تضعیف کرده و توان پاکسازی طبیعی مجاری تنفسی را کاهش می‌دهد.

این فوق‌تخصص ریه درباره توصیه‌های لازم گفت: سالمندان و بیماران قلبی - تنفسی حتماً در روزهای آلوده از خروج غیرضروری پرهیز کنند و در صورت نیاز، از ماسک استاندارد استفاده نمایند. مصرف داروهای استنشاقی، مرطوب نگه‌داشتن محیط داخل خانه، نوشیدن مایعات کافی و تهویه مناسب فضای داخلی از مهم‌ترین نکات پیشگیرانه است.

وی با بیان اینکه هرگز نباید علائم تنفسی در روزهای آلوده نادیده گرفته شود، افزود: در صورت افزایش یا تشدید علائم، مراجعه سریع به پزشک یا مرکز درمانی می‌تواند از بروز عوارض جدی جلوگیری کند.

