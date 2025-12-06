وضعیت هوای اصفهان و ۳ شهر مجاور قرمز است

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۵ ایستگاه سنجش فعال منتهی به ظهر شنبه پانزدهم آذرماه با میانگین ۱۶۴ AQI در شرایط قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۱۷۶، احمدآباد با عدد ۱۸۰، خیابان پروین اعتصامی با عدد ۱۶۱، بزرگراه خرازی ۱۷۰، دانشگاه صنعتی ۱۷۶، رودکی ۱۵۲، رهنان ۱۶۶، خیابان زینبیه ۱۵۲، سپاهان‌شهر ۱۶۳، فرشادی ۱۷۰، فیض ۱۶۹، بولوار کاوه ۱۶۷، میرزا طاهر ۱۵۴، کردآباد ۱۹۰، ولدان ۱۶۴ و هزار جریب ۱۵۷ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و پارک زمزم ۱۲۷ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

امروز نیز ایستگاه خمینی شهر، شاهین‌شهر و قهجاورستان در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.

اداره کل هواشناسی اصفهان نیز با صدور هشدار سطح نارنجی اعلام کرده است که از امروز شنبه تا سه‌شنبه (۱۵ تا ۱۸ آذرماه) به دلیل پایداری جو و رکود نسبی، غلظت آلاینده‌ها روند افزایشی خواهد داشت.

بنا بر اعلام اداره کل هواشناسی اصفهان، کاهش کیفیت هوا طی هفته آینده در مناطق مرکزی استان اصفهان، شاهین شهر و میمه، فرودگاه اصفهان، کبوتر آباد، لنجان (زرین شهر)، مبارکه، نجف آباد، اصفهان و برخوار (دولت آباد) ادامه دارد.

هواشناسی اصفهان نسبت به افزایش غلظت آلاینده‌ها، کاهش کیفیت هوا هشدار داده و افزوده است که شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای گروه‌های حساس و در صورت مهار نشدن منابع آلاینده ثابت و متحرک در مناطق پرتردد و صنعتی در حد ناسالم برای همه گروه‌ها (وضعیت قرمز) و حتی خطرناک افزایش خواهد یافت.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.