به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ در این سفر که با حضور گسترده بخش خصوصی همراه بود، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه؛ در پایان برنامهها، دستاوردهای این نشست را تشریح کردند.
میثم عابدی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور فناوری و نوآوری؛ نیز درباره محورهای همکاری گفت: طی چند سال اخیر، توسعه تعاملات در حوزههایی همچون ترانزیت داده، دولت هوشمند و زیرساخت پستی دنبال شده است: امروز بخش خصوصی ایران علاوه بر این حوزهها، در موضوعاتی مانند امنیت سایبری، هوش مصنوعی، تولید تجهیزات زیرساختی و پروژههای مشترک، قراردادهای مشخصی با طرف روس امضا کرده است.
وی خاطرنشان کرد: در مجموع، ۲۰ تفاهمنامه و پنج قرارداد در این سفر منعقد شد و انتظار میرود ارزش و گستره این همکاریها در سالهای آینده افزایش یابد.
کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه گفت: نتایج خوب به دست آمده در پنجمین نشست کارگروه مشترک جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، نتیجه پیگیریهای مستمر وزارت ارتباطات کشورمان در تعامل با طرف روسی است و چند دور رفتوآمد هیأتها و شرکتهای دو کشور صورت گرفت تا به این تفاهمات دست یافتیم.
وی تصریح کرد: ابتکار خوبی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام میدهد این است که سفر هیأتهای این وزارتخانه به روسیه، خیلی شکل و شمایل دولتی ندارد و هیأتها از حداقل ممکن از مسئولان دولتی تشکیل میشود و بیشتر تلاش میکنند که شرکتهای آیتی و آیسیتی ایرانی و توانمندیهای آنها را به طرف روس معرفی سازند.
سفیر ایران در روسیه یادآور شد: مزیت کار در تعاملات وزارت ارتباطات این است که علاوه بر معرفی و عرضه توانمندیها به طرف روسی، موارد پیگیری هم میشود و کارها ابتدا به مرحله تفاهمنامه و سپس به مرحله قرارداد میرسد.
وی ادامه داد: در سفر جاری هیأت کشورمان، تعدادی قرارداد بین شرکتهای ۲ کشور نهایی شد که جمعه شب پنج قرارداد از میان آنها به صورت نمادین در آئینی امضا شد.
جلالی با اشاره به ظرفیتها و در عین حال نیازهای ایران و روسیه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ۲ کشور میتوانند نقش مکمل و همپوشان در تأمین نیازهای متقابل در این عرصه داشته باشند و امیدواریم که با نهادینه شدن همکاریها، شرکتها در سالهای بعد ارتباطات و تعاملات موجود را نیز تقویت کنند.
پنجمین دوره کارگروه همکاریهای مشترک ایران و روسیه روز جمعه ۱۴ آذر با امضای یک تفاهمنامه بیندولتی پایان یافت.
هیأت جمهوری اسلامی ایران به ریاست معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ و همراهی جمعی از مسئولان دولتی و نمایندگان ۱۶ شرکت برتر فناوری با هدف شرکت در این کارگروه و برگزاری نشستهای تخصصی با شرکتهای مطرح روسیه به مسکو سفر کرده است.
نمایندگان پنج شرکت فناور ایرانی نیز پس از مذاکرات دو جانبه با همتایان روس خود، در آئینی با حضور سفیر کشورمان، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور فناوری و نوآوری؛ و معاون وزیر توسعه دیجیتال فدراسیون روسیه؛ قراردادهای همکاری را امضا کردند.
