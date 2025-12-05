به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازوزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نخستین نشست مشترک شرکتهای برتر فناوری ایران و روسیه پنجشنبه ۱۳ آذر در هتل لوته مسکو برگزار شد و همزمان، پنجمین کارگروه مشترک همکاریهای ارتباطات و فناوری اطلاعات دو کشور فعالیت خود را آغاز کرد.
این کارگروه به دعوت رسمی وزیر ارتباطات و توسعه دیجیتال روسیه از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان برگزار شد. هیأتی از وزارت ارتباطات با همراهی ۱۶ شرکت فناور و دانشبنیان ایرانی از تاریخ ۱۱ تا ۱۴ آذرماه در مسکو حضور دارد.
در جریان این سفر، نمایندگان ایرانی از مجموعهای از شرکتها و مراکز فناوری بزرگ روسیه شامل یاندکس، روساتم و مرکز کوانتوم بازدید کردند. همچنین در ابتدای روز دوم، شرکتهای ایرانی نشستهای تخصصی دوجانبه با طرفهای متناظر روس در حوزههای زیرساخت ارتباطی، توسعه مشترک زیرساختها، هوش مصنوعی، امنیت سایبری، فضای مجازی، تولید محتوا و آموزش برگزار کردند. این مباحث در نهایت به توافقهای مشترک در ۹ محور همکاری منجر شد.
در روز سوم سفر نیز ادامه جلسات مشترک شرکتهای ایرانی با مجموعهای دیگر از شرکتهای روسی برنامهریزی شده است.
میثم عابدی، معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ در جمع شرکتهای حاضر اعلام کرد: این مجموعه نشستها با هدف معرفی توانمندیها، ایجاد فرصتهای همکاری و توسعه صادرات خدمات فناوری اطلاعات برنامهریزی شده است. وی افزود: برگزاری پنجمین کارگروه مشترک در امتداد دیپلماسی فناوری است که سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ برای توسعه آن بهویژه با کشورهای همسایه اهتمام ویژه دارد. او ابراز امیدواری کرد نتایج این نشستها به پیگیری همکاریهای پیشین و گسترش همکاریهای جدید میان بخش دولتی و خصوصی دو کشور منجر شود. وی همچنین تأکید کرد تعریف پروژههای مشترک فناورانه و تبادل تجربیات میتواند چشمانداز تازهای در همکاریهای فیمابین ایجاد کند.
در پایان روز دوم، نشست دیگری در رزیدانس سفارت جمهوری اسلامی ایران در روسیه به میزبانی کاظم جلالی، سفیر کشورمان در مسکو= برگزار شد. سفیر جمهوری اسلامی ایران در این نشست خاطرنشان کرد سفر نمایندگان شرکتهای فناور برتر به مسکو صرفاً یک مأموریت تجاری محسوب نمیشود و ماهیتی ملی در چارچوب سیاست «نگاه به شرق» دارد. او نمایندگان شرکتهای ایرانی را سفیران واقعی اقتصاد مقاومتی و دیپلماسی فناورانه دانست و یادآور شد حضور این شرکتها در روسیه حامل پیام آمادگی ایران برای همکاریهای راهبردی و عادلانه است.
جلالی همکاری با روسیه را فرصتی برای ایجاد مشارکت مطمئن و بلندمدت ارزیابی کرد و تولید مشترک، سرمایهگذاری مشترک، انتقال دوسویه فناوری و تشکیل کنسرسیومهای پژوهشی را از مسیرهای اصلی تقویت روابط دانست. وی توضیح داد ظرفیتهای اقتصاد دیجیتال ایران، بهویژه با توجه به دسترسی به کریدورهای ترانزیتی همچون شمال – جنوب، میتواند برای طرف روسی جذاب باشد و امکان توسعه همکاریها در حوزه سلامت هوشمند، کشاورزی هوشمند، هوش مصنوعی، تولید محتوای دیجیتال و بازیهای رایانهای بیش از گذشته مهیا است.
در ادامه نشست، میثم عابدی گزارشی از تعاملات و بازدیدهای نمایندگان بیش از ۱۶ شرکت برتر فناوری ایران ارائه کرد و یادآور شد نمایندگان ایرانی در روز چهارشنبه از چهار مرکز فناور روسیه بازدید کردند. به گفته وی، این بازدیدها از یک سو اعتمادبهنفس شرکتهای ایرانی برای ورود به بازار روسیه را تقویت کرده و از سوی دیگر، برای هدفگذاریهای جدید فناورانه انگیزهبخش بوده است. او همچنین اعلام کرد حدود ۶۰ شرکت ایرانی توان ورود عملیاتی به بازار روسیه را دارند.
در بخش دیگری از نشست، نمایندگان شرکتهای ایرانی به ارائه آخرین دستاوردها و دیدگاههای تخصصی خود پرداختند.
