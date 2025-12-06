نارویی: برداشت چین سوم حنا در شهرستان دلگان انجام شد

قنبر ناروئی در گفت و گو با خبرنگار مهر، از پایان برداشت چین سوم حنا در شهرستان دلگان خبر داد و گفت: برداشت مرحله سوم حنا از ابتدای آبان‌ماه آغاز و در نیمه دوم آذرماه به پایان رسید.

ناروئی سطح زیرکشت حنا در دلگان را بیش از ۳۷۰۰ هکتار اعلام کرد و ادامه داد: در مرحله سوم برداشت، پیش‌بینی می‌شود میانگین عملکرد محصول در سه چین به حدود ۴۵۰۰ تن در هر هکتار برسد.

وی با اشاره به اینکه شهرستان دلگان بیشترین سطح زیرکشت حنا را در میان مناطق جنوبی استان به خود اختصاص داده است، افزود: بخش عمده‌ای از تولید این گیاه در شهرستان دلگان متمرکز شده است.

مدیر جهاد کشاورزی دلگان بیان کرد: شرایط اقلیمی مناسب، خاک حاصلخیز و تجربه بالای کشاورزان از مهم‌ترین عوامل موفقیت تولید حنا در جنوب استان سیستان و بلوچستان به شمار می‌رود.

ناروئی در پایان، نبود صنایع فرآوری و بسته‌بندی را از چالش‌های اصلی این بخش عنوان کرد و گفت: فقدان واحدهای فرآوری موجب کاهش ارزش افزوده و سودآوری برای کشاورزان می‌شود و توسعه این صنایع می‌تواند نقش مهمی در رونق اقتصادی منطقه داشته باشد.