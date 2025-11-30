کردی: ۲۸ تُن چای ترش از مزارع شهرستان تفتان برداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فضل اله کردی گفت: برداشت چای ترش از مزارع دشت گوهرکوه و چاه احمد نازیل در آبان ماه سال جاری به پایان رسیده است.

مدیر جهاد کشاورزی تفتان تغییر الگوی کشت و توسعه کشت گیاهان دارویی را از سیاست‌های اصلی جهاد کشاورزی شهرستان عنوان کرد و ادامه داد: با توجه به شرایط آب‌وهوایی منطقه، کشت محصولات کم‌آب‌بر مانند چای ترش در اولویت برنامه‌های ما قرار دارد.

کردی تصریح کرد: کشت گیاهان دارویی به عنوان راهکاری مؤثر برای مقابله با کم‌آبی، حفظ سفره‌های آب زیرزمینی و افزایش بهره‌وری در مصرف آب می‌باشد.

وی در پایان به مزایای اشتغالزایی این طرح اشاره کرد و افزود: با توجه به برداشت گل و کاسبرگ چای ترش، زمینه اشتغال پیش از ۱۰۰ نفر در شهرستان فراهم شده است.