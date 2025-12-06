  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۸

پروژه آبرسانی هلال احمر سیستان و بلوچستان در قالب نذر خدمت

مهرستان - پروژه آبرسانی هلال احمر سیستان و بلوچستان در قالب نذر خدمت ۸ و با همت خیر نیک اندیش در مهرستان آغار شد.

