پروژه آبرسانی هلال احمر سیستان و بلوچستان در قالب نذر خدمت

مهرستان - پروژه آبرسانی هلال احمر سیستان و بلوچستان در قالب نذر خدمت ۸ و با همت خیر نیک اندیش در مهرستان آغار شد.
